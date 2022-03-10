Эвакуационная колонна из Бучи прибыла в Белогородку: люди приехали с домашними питомцами

Жителям Бучи удалось эвакуироваться в Белогородке. Из эпицентра вражеских обстрелов уехали как местные жители, так и их домашние питомцы.

Жителям города Бучи под Киевом удалось выехать из города. Людей эвакуировали, в частности, в село Белогородка.

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Эвакуационная колонна из Бучи прибыла в Белогородку

В Белогородке из Бучи 10 марта прибыла эвакуационная колонна. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко опубликовал в сети фото людей, которым удалось вырваться из-под обстрелов захватчиков.

Многие из эвакуированных имели с собой домашних любимцев – собак, кошек.



Из Бучи в Белогородку прибыла колонна с эвакуированными / Фото Кирилла Тимошенко



Люди взяли с собой домашних любимцев / Фото Кирилла Тимошенко



Из Бучи выехали собаки и коты / Фото Кирилла Тимошенко



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