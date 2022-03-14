Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Он опубликовал видео в соцсетях.

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Каков маршрут эвакуации

Тимошенко сообщил, что работает гуманитарный коридор эвакуации по маршруту: Рубежное – Северодонецк – Бахмут – Славянск.

Автобусы с людьми отправились из Рубежного,

– написал Тимошенко.

Эвакуационные автобусы отправились из Рубежного: смотрите видео

Эвакуация с горячих точек Украины 14 марта

Часть эвакуационных автобусов отправилась в Дмитровку возле Киева. Почти 400 человек отправились в эвакуационную колонну из Северодонецка.

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