Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Он опубликовал видео в соцсетях.
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Каков маршрут эвакуации
Тимошенко сообщил, что работает гуманитарный коридор эвакуации по маршруту: Рубежное – Северодонецк – Бахмут – Славянск.
Автобусы с людьми отправились из Рубежного,
– написал Тимошенко.
Эвакуационные автобусы отправились из Рубежного: смотрите видео
Эвакуация с горячих точек Украины 14 марта
Часть эвакуационных автобусов отправилась в Дмитровку возле Киева. Почти 400 человек отправились в эвакуационную колонну из Северодонецка.
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