Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

К теме Гуманитарный коридор в Мариуполь перекрыт, будем пробовать снова, – Зеленский

Эвакуационная колонна отправились из Северодонецка около 11 утра. Как сообщал ранее председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, с города планируется эвакуация автобусами до железнодорожной станции Новозолотаревка, откуда отправится поезд ориентировочно в 14:00.

Добавим, что 14 марта в Донецкой, Луганской и Киевской областях объявлены гуманитарные коридоры. Предварительно, власти согласовали их с российской стороной. Полный перечень маршрутов – смотрите по ссылке.

Интересно – как сейчас выглядит Мариуполь с неба: