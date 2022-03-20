В Укрзализныце добавили, что актуальный график поездов обновляется около полуночи на специальном сайте uz-vezemo.com.
На тему В УЗ поделились актуальной картой железнодорожного сообщения и функционирования вокзалов
Расписание эвакуационных поездов на 20 марта
Киев (Дарницкий вокзал)
- 8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;
- 17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.
Харьков
- 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
- 11:30 – №229/230 Харьков – Ужгород.
Днепр
- 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.
Краматорск
- 13:00 – №267/266 Краматорск – Львов;
- 16:00 – №269/268 Краматорск – Львов.
Также дополнительные рейсы будут отправляться из Одессы в Ужгород (22:32), из Киева в Хелм (19:13).
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