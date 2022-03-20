В Укрзалізниці додали, що актуальний графік поїздів оновлюється близько опівночі на спеціальному сайті uz-vezemo.com.
Важливо В УЗ поділились актуальною картою залізничного сполучення та функціонування вокзалів
Розклад евакуаційних поїздів на 20 березня
Київ (Дарницький вокзал)
- 8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;
- 17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.
Харків
- 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
- 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород.
Дніпро
- 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ
- 13:00 – №267/266 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №269/268 Краматорськ – Львів.
Також додаткові рейси відправлятимуться з Одеси до Ужгорода (22:32), з Києва до Хелма (19:13).
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