Эвакуационные поезда Укрзализныци 25 апреля
25 апреля 2022 , 06:34Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 25 апреля. Людей будут вывозить из Покровска, Запорожья и Харькова.
Следите за обновлениями Укрзализныци. График рейсов может изменяться.
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Эвакуационные поезда 25 апреля
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр;
- 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс;
- 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск.
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