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График эвакуационных поездов
06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков – Пас.;
11:30 – 209/210 Харьков – Пас. – Ивано-Франковск;
11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;
14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;
23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.
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