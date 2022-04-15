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Цікаво На "50 днів війни у серці Європи" Франція надіслала в Україну 24 пожежні та медичні машини

Графік евакуаційних потягів

06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків – Пас;

11:30 – 209/210 Харків – Пас. – Івано-Франківськ;

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

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