Как следствие – временно были заблокированы три эвакуационных поезда. Впрочем, уже сейчас они продолжили свое движение. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Детали здесь Три эвакуационных поезда заблокированы на Донбассе из-за обстрела оккупантов

Поезда продолжили движение: пострадавших нет

По словам Кириленко, поезда находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту.

Продолжили движение три эвакуационных поезда, которые были заблокированы из-за авиаудара российской авиации по путепроводу в районе станции Барвенково,

– написал он.

Также глава Донецкой ОВА сообщил, что среди пассажиров раненых и пострадавших нет.

Кроме того, Кириленко напомнил, что ежедневно из Донбасса отправляются по железной дороге эвакуационные поезда, которые вывозят жителей Донбасса и Луганщины в западные области Украины. В настоящее время ими уже воспользовалось более 170 тысяч украинцев.

Верещук просит жителей Донецкой и Луганской областей эвакуироваться

Российские войска сосредотачиваются на Донетчине и Луганщине, поэтому жителям настоятельно советуют немедленно эвакуироваться, пока есть возможность. В частности, с таким призывом обратилась вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Она заметила, что не нужно ждать, пока боевые действия "подойдут" к вашему городу. Следует как можно быстрее уехать, чтобы не стать жертвами врага.

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