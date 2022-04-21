Эвакуационные рейсы Укрзализныци 21 апреля

Укрзализныця опубликовала график эваукационных рейсов на 21 апреля. Людей будут вывозить, в частности, из Покровска, Запорожья и Харькова.

Время отправлений может меняться, следите за обновлением Укрзализныци. Об этом сообщили на официальном сайте перевозчика.

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Эвакуационные рейсы 21 апреля

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр;

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс;

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск.

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