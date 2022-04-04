Людей будут вывозить из Краматорска, Новозолотаровки, Покровска и Чопа. Есть расписание и международных рейсов.
Интересно Украина хочет национализировать 400 российских и белорусских вагонов
Эвакуационные поезда 4 апреля
Краматорск
- 13:00 – №274/273 Краматорск – Львов;
- 16:00 – №276/275 Краматорск – Львов.
Другие рейсы
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая;
- 16:10 – 7931 Покровск – Днепр;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр;
Международные эвакуационные рейсы 4 апреля
Польша
- 07:10 – 35/36 Львов – Пшемысль*;
- 08:30 – 715/716 Киев – Пас–Винница* (11:25) – Пшемысль*;
- 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до станции Ягодин);
- 17:02 – 814/813 Львов – Хелм* (билеты оформлять до станции Ягодин);
- 18:22 – 35/36 Одесса – Пшемысль*;
- 19:13 – 67/68–910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм*.
* билеты в продаже
Словакия
- 11:35 № 8661 Чоп – Чиерна–над–Тисоу – Кошице (прибытие в 13:49);
- 16:50 № 961 Чоп – Чиерна–над–Тисоу – Кошице (прибытие в 18:13).
Венгрия
В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*;
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт;
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт.
* билеты в продаже
Чехия
- билеты отсутствуют.
Румыния
- 23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния).
Австрия
- 14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена*.
* билеты в продаже
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