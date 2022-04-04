Людей будут вывозить из Краматорска, Новозолотаровки, Покровска и Чопа. Есть расписание и международных рейсов.

Интересно Украина хочет национализировать 400 российских и белорусских вагонов

Эвакуационные поезда 4 апреля

Краматорск

13:00 – №274/273 Краматорск – Львов;

16:00 – №276/275 Краматорск – Львов.

Другие рейсы

14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая;

16:10 – 7931 Покровск – Днепр;

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр;

Международные эвакуационные рейсы 4 апреля

Польша

07:10 – 35/36 Львов – Пшемысль*;

08:30 – 715/716 Киев – Пас–Винница* (11:25) – Пшемысль*;

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до станции Ягодин);

17:02 – 814/813 Львов – Хелм* (билеты оформлять до станции Ягодин);

18:22 – 35/36 Одесса – Пшемысль*;

19:13 – 67/68–910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм*.

* билеты в продаже

Словакия

11:35 № 8661 Чоп – Чиерна–над–Тисоу – Кошице (прибытие в 13:49);

16:50 № 961 Чоп – Чиерна–над–Тисоу – Кошице (прибытие в 18:13).

Венгрия

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*;

12:30 №33 Мукачево – Будапешт;

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт.

* билеты в продаже

Чехия

билеты отсутствуют.

Румыния

23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния).

Австрия

14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена*.

* билеты в продаже

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