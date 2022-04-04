Людей вивозитимуть з Краматорська, Новозолотарівки, Покровська та Чопа. Є розклад і міжнародних рейсів.

Цікаво Україна хоче націоналізувати 400 російських і білоруських вагонів

Евакуаційні потяги 4 квітня

Краматорськ

  • 13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів.

Інші рейси

  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;
  • 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро;
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро;

Міжнародні евакуаційні рейси 4 квітня

Польща

  • 07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль*;
  • 08:30 – 715/716 Київ – Пас–Вінниця* (11:25) – Пшемисль*;
  • 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до станції Ягодин);
  • 17:02 – 814/813 Львів – Хелм* (квитки оформляти до станції Ягодин);
  • 18:22 – 35/36 Одеса – Пшемисль*;
  • 19:13 – 67/68–910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм*.

* квитки у продажу

Словаччина

  • 11:35 № 8661 Чоп – Чієрна–над–Тіссоу – Кошице (прибуття о 13:49);
  • 16:50 № 961 Чоп – Чієрна–над–Тісоу – Кошице (прибуття о 18:13).

Угорщина

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*;

  • 12:30 №33 Мукачево – Будапешт;
  • 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт.

* квитки у продажу

Чехія

  • квитки відсутні.

Румунія

  • 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія).

Австрія

  • 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень*.

* квитки у продажу.

Вас може зацікавити – Країни Балтії відмовились від закупівлі газу РФ: відео