С начала суток 2 октября боевики 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе. В частности, 2 раза они били из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

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Наши защитники открывали огонь в ответ, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность,

– говорится в сообщении.

Украинские защитники контролируют ситуацию в зоне ООС.

Где было "горячо"

Возле Новозвановки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 120 миллиметров, артиллерии калибра 122 миллиметров и ручных противотанковых гранатометов.

Возле Марьянки боевики били из минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров.

Неподалеку от Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

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