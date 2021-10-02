С начала суток 2 октября боевики 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе. В частности, 2 раза они били из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.
Заметьте Прилетают мины: российские наемники на Луганщине начали действовать агрессивнее
Наши защитники открывали огонь в ответ, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность,
– говорится в сообщении.
Украинские защитники контролируют ситуацию в зоне ООС.
Где было "горячо"
- Возле Новозвановки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 120 миллиметров, артиллерии калибра 122 миллиметров и ручных противотанковых гранатометов.
- Возле Марьянки боевики били из минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров.
- Неподалеку от Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.
Война на Донбассе: последние новости
- Российские боевики 1 октября ранили 2 украинских защитников. Их госпитализировали в лечебное учреждение. Состояние одного воина оценили как средней тяжести, другого – как удовлетворительное.
- Оккупанты били вблизи Новоалександровки; Новозвановки; Авдеевки; Лебединского; Нью-Йорка.
- Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, возможно, "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.
- Представители ОБСЕ регулярно фиксируют нарушения режима тишины на Донбассе со стороны российских боевиков.