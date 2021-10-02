Оккупанты начинают провокации, как по часам, примерно в 6 вечера. Чем гуще сумерки, тем более мощные калибры и интенсивная стрельба.

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По словам военнослужащего Вооруженных сил Украины Ивана, противник расположен в посадке, откуда их позиций не видно. Ежедневно они отстреливаются из так называемых выносных позиций и возвращаются обратно.

Сейчас работают с крупнокалиберных пулеметов – ручных противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, стрелкового оружия. Участились минометные обстрелы. Летом они редко использовали минометы. Иван Военнослужащий Вооруженных сил Украины

Оккупанты обстреливают места отдыха

Украинский защитник Андрей заметил, что сначала было 2 выстрела. Военнослужащие предположили, что оккупанты осуществляют провокационный огонь. Однако затем они стреляли еще и еще.

Российские боевики умышленно направили огонь не по передовым постам, а по местам, где бойцы отдыхали. Военнослужащий с позывным "Физрук" рассказал, что стреляли также из станковых противотанковых гранатометов.

Мины прилетают 82 калибра. Они поднимают в небо свои коптеры и видят, куда бить. Я думаю, что им лучше было ударить по ребятам, которые были не на посту, а отдыхали. "Физрук" Военнослужащий Вооруженных сил Украины

Боевики дистанционно минируют периметр

Впоследствии оккупанты начали бить минами и по соседним украинским позициям. Все – чтобы воины не могли поддержать собратьев огнем. В конце сентября в сторону защитников Попасной полетело с 15 мин ПОМ-2. Такие боеприпасы дистанционно минируют периметр вокруг себя в радиусе до 20 метров и запрещены Женевской конвенцией.

Это довольно опасно, потому что мы ходили той дорогой. Знали, что все нормально и в тылу нас никто не затянет. Сегодня там уже заминировано, и если потеряешь бдительность, то можно потерять конечность. Роман Военнослужащий Вооруженных сил Украины

Обострение на фронте армейцы связывают с ротацией, которая состоялась в стороне противника. Новоприбывшие пророссийские наемники ведут себя агрессивно. Украинцы укрепляют позиции, чтобы защитить себя от вражеских мин и пуль в перерывах между обстрелами. Говорят, чем глубже укрытия, тем надежнее.

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