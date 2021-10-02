Оккупанты начинают провокации, как по часам, примерно в 6 вечера. Чем гуще сумерки, тем более мощные калибры и интенсивная стрельба.
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По словам военнослужащего Вооруженных сил Украины Ивана, противник расположен в посадке, откуда их позиций не видно. Ежедневно они отстреливаются из так называемых выносных позиций и возвращаются обратно.
Сейчас работают с крупнокалиберных пулеметов – ручных противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, стрелкового оружия. Участились минометные обстрелы. Летом они редко использовали минометы.
Оккупанты обстреливают места отдыха
Украинский защитник Андрей заметил, что сначала было 2 выстрела. Военнослужащие предположили, что оккупанты осуществляют провокационный огонь. Однако затем они стреляли еще и еще.
Российские боевики умышленно направили огонь не по передовым постам, а по местам, где бойцы отдыхали. Военнослужащий с позывным "Физрук" рассказал, что стреляли также из станковых противотанковых гранатометов.
Мины прилетают 82 калибра. Они поднимают в небо свои коптеры и видят, куда бить. Я думаю, что им лучше было ударить по ребятам, которые были не на посту, а отдыхали.
Боевики дистанционно минируют периметр
Впоследствии оккупанты начали бить минами и по соседним украинским позициям. Все – чтобы воины не могли поддержать собратьев огнем. В конце сентября в сторону защитников Попасной полетело с 15 мин ПОМ-2. Такие боеприпасы дистанционно минируют периметр вокруг себя в радиусе до 20 метров и запрещены Женевской конвенцией.
Это довольно опасно, потому что мы ходили той дорогой. Знали, что все нормально и в тылу нас никто не затянет. Сегодня там уже заминировано, и если потеряешь бдительность, то можно потерять конечность.
Обострение на фронте армейцы связывают с ротацией, которая состоялась в стороне противника. Новоприбывшие пророссийские наемники ведут себя агрессивно. Украинцы укрепляют позиции, чтобы защитить себя от вражеских мин и пуль в перерывах между обстрелами. Говорят, чем глубже укрытия, тем надежнее.
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