Окупанти розпочинають провокації, як за годинником, приблизно о 6 вечора. Чим густіші сутінки, тим потужніші калібри та інтенсивніша стрільба.
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За словами військовослужбовця Збройних сил України Івана, противник розташований у посадці, звідки їхніх позицій не видно. Щодня вони відстрілюються з так званих виносних позицій і повертаються назад.
Зараз працюють із крупнокаліберних кулеметів – ручних протитанкових гранатометів, автоматичних гранатометів, стрілецької зброї. Почастішали мінометні обстріли. Влітку вони нечасто використовували міномети.
Окупанти обстрілюють місця відпочинку
Український захисник Андрій зауважив, що спершу було 2 постріли. Військовослужбовці припустили, що окупанти здійснюють провокаційний вогонь. Однак потім вони стріляли ще і ще.
Російські бойовики зумисне спрямували вогонь не по передових постах, а по місцях, де бійці відпочивали. Військовослужбовець з позивним "Фізрук" розповів, що стріляли також зі станкових протитанкових гранатометів.
Міни прилітають 82 калібру. Вони піднімають в небо свої коптери і бачать, куди лупити. Я думаю, що їм краще було вдарити по хлопцях, які були не на посту, а відпочивали.
Бойовики дистанційно мінують периметр
Згодом окупанти почали гатити мінами й по сусідніх українських позиціях. Усе – щоб вояки не могли підтримати побратимів вогнем. Наприкінці вересня у бік оборонців Попасної полетіло з 15 мін ПОМ-2. Такі боєприпаси дистанційно мінують периметр довкола себе у радіусі до 20 метрів і заборонені Женевською конвенцією.
Це досить небезпечно, бо ми ходили тією дорогою. Знали, що все нормально і в тилу нас ніхто не затягне. Сьогодні там уже заміновано, і якщо втратиш пильність, то можна втратити кінцівку.
Загострення на фронті армійці пов'язують з ротацією, яка відбулася на боці супротивника. Новоприбулі проросійські найманці поводяться агресивно. Українці укріплюють позиції, щоб захистити себе від ворожих мін та куль в перервах між обстрілами. Кажуть, чим глибші укриття, тим надійніше.
Російські найманці на Луганщині почали діяти агресивніше: дивіться сюжет 24 каналу