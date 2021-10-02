Від початку доби 2 жовтня бойовики 4 рази порушили режим тиші на Донбасі. Зокрема, 2 рази вони гатили зі зброї, забороненої мінськими домовленостями.
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Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність,
– мовиться у повідомленні.
Українські захисники контролюють ситуацію у зоні ООС.
Де було "найгарячіше"
- Біля Новозванівки окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів калібру 120 міліметрів, артилерії калібру 122 міліметрів та ручних протитанкових гранатометів.
- Біля Мар'янки бойовики гатили з мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметрів.
- Неподалік від Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.
Війна на Донбасі: останні новини
- Російські бойовики 1 жовтня поранили 2 українських захисників. Їх госпіталізували до лікувального закладу. Стан одного воїна оцінили як середньої важкості, іншого – як задовільний.
- Окупанти гатили поблизу Новоолександрівки; Новозванівки; Авдіївки; Лебединського; Нью-Йорка.
- Окрім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника, можливо, "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.
- Представники ОБСЄ регулярно фіксують порушення режиму тиші на Донбасі з боку російських бойовиків.