Для перевозки привлекли 10 поездов. Об этом сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергея Тюрина, пишут российские СМИ.

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Более 8 тысяч принудительно вывезенных с временно оккупированных территорий Донбасса лиц, половина из которых дети, отправили в:

Московскую;

Ульяновскую;

Курскую;

Нижегородскую;

Волгоградскую;

Саратовской области.

Тюрин убеждает, что за последние сутки границу России якобы пересекли более 21 тысячи человек.

Обратите внимание! Украина призывает жителей оккупированных территорий оставаться дома, чтобы не стать жертвами терактов, которые могут готовить российские кадровые военные и спецслужбы.

Россия принудительно вывозит жителей Донбасса

Пророссийские боевики 18 февраля объявили "эвакуацию" населения с Донбасса в Россию. Якобы людям угрожают ВСУ, хотя сейчас жилые районы обстреливают именно оккупанты.

Путин пообещал всем "беженцам" по 10 тысяч рублей. Однако, пока эти деньги никто не получил.

Сначала людей бросили на произвол судьбы. Они всю ночь просидели в холодных автобусах в поселке Красный Десант Неклиновского района без еды, воды и нормального туалета.

Впоследствии часть лиц поместили в спортивный зал, остальных – в тесных палатках российского МЧС.

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