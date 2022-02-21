Для перевозки привлекли 10 поездов. Об этом сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергея Тюрина, пишут российские СМИ.

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Более 8 тысяч принудительно вывезенных с временно оккупированных территорий Донбасса лиц, половина из которых дети, отправили в:

  • Московскую;
  • Ульяновскую;
  • Курскую;
  • Нижегородскую;
  • Волгоградскую;
  • Саратовской области.

Тюрин убеждает, что за последние сутки границу России якобы пересекли более 21 тысячи человек.

Россия принудительно вывозит жителей Донбасса

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