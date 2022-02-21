Для перевозки привлекли 10 поездов. Об этом сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергея Тюрина, пишут российские СМИ.
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Более 8 тысяч принудительно вывезенных с временно оккупированных территорий Донбасса лиц, половина из которых дети, отправили в:
- Московскую;
- Ульяновскую;
- Курскую;
- Нижегородскую;
- Волгоградскую;
- Саратовской области.
Тюрин убеждает, что за последние сутки границу России якобы пересекли более 21 тысячи человек.
Россия принудительно вывозит жителей Донбасса
- Пророссийские боевики 18 февраля объявили "эвакуацию" населения с Донбасса в Россию. Якобы людям угрожают ВСУ, хотя сейчас жилые районы обстреливают именно оккупанты.
- Путин пообещал всем "беженцам" по 10 тысяч рублей. Однако, пока эти деньги никто не получил.
- Сначала людей бросили на произвол судьбы. Они всю ночь просидели в холодных автобусах в поселке Красный Десант Неклиновского района без еды, воды и нормального туалета.
- Впоследствии часть лиц поместили в спортивный зал, остальных – в тесных палатках российского МЧС.
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