Для перевезення залучили 10 поїздів. Про це повідомив заступник міністра регіональної політики та масових комунікацій Ростовської області Сергія Тюріна, пишуть російські ЗМІ.

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Понад 8 тисяч примусово вивезених з тимчасово окупованих територій Донбасу осіб, половина з яких діти, відправили до:

Московської;

Ульянівської;

Курської;

Нижньогородської;

Волгоградської;

Саратовської області.

Тюрін переконує, що за останню добу кордон Росії нібито перетнула понад 21 тисяча людей.

Зверніть увагу! Україна закликає мешканців окупованих територій залишатися вдома, щоб не стати жертвами терактів, які можуть готувати російські кадрові військові та спецслужби.

Росія примусово вивозить жителів Донбасу

Проросійські бойовики 18 лютого оголосили "евакуацію" населення з Донбасу в Росію. Нібито людям загрожують ЗСУ, хоч наразі житлові райони обстрілюють саме окупанти.

Путін пообіцяв усім "біженцям" по 10 тисяч рублів. Проте, поки що ці гроші ніхто не отримав.

Спершу людей кинули напризволяще. Вони усю ніч просиділи у холодних автобусах в селищі Червоний Десант Неклинівського району без їжі, води та нормального туалету.

Згодом частину осіб помістили у спортивній залі, інших – в тісних наметах російського МНС.

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