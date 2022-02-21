Для перевезення залучили 10 поїздів. Про це повідомив заступник міністра регіональної політики та масових комунікацій Ростовської області Сергія Тюріна, пишуть російські ЗМІ.
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Понад 8 тисяч примусово вивезених з тимчасово окупованих територій Донбасу осіб, половина з яких діти, відправили до:
- Московської;
- Ульянівської;
- Курської;
- Нижньогородської;
- Волгоградської;
- Саратовської області.
Тюрін переконує, що за останню добу кордон Росії нібито перетнула понад 21 тисяча людей.
Росія примусово вивозить жителів Донбасу
- Проросійські бойовики 18 лютого оголосили "евакуацію" населення з Донбасу в Росію. Нібито людям загрожують ЗСУ, хоч наразі житлові райони обстрілюють саме окупанти.
- Путін пообіцяв усім "біженцям" по 10 тисяч рублів. Проте, поки що ці гроші ніхто не отримав.
- Спершу людей кинули напризволяще. Вони усю ніч просиділи у холодних автобусах в селищі Червоний Десант Неклинівського району без їжі, води та нормального туалету.
- Згодом частину осіб помістили у спортивній залі, інших – в тісних наметах російського МНС.
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