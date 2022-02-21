Для перевезення залучили 10 поїздів. Про це повідомив заступник міністра регіональної політики та масових комунікацій Ростовської області Сергія Тюріна, пишуть російські ЗМІ.

Читайте також 4 тисячі "евакуйованих" з окупованого Донбасу просять у Росії обіцяні гроші

Понад 8 тисяч примусово вивезених з тимчасово окупованих територій Донбасу осіб, половина з яких діти, відправили до:

  • Московської;
  • Ульянівської;
  • Курської;
  • Нижньогородської;
  • Волгоградської;
  • Саратовської області.

Тюрін переконує, що за останню добу кордон Росії нібито перетнула понад 21 тисяча людей.

Росія примусово вивозить жителів Донбасу

До теми "І на*єра вони тут потрібні": як росіяни в соцмережах реагують на біженців з ОРДЛО

Супутники зафіксували нові війська Росії біля кордону: дивіться відео