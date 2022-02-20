Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 20 лютого.

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Жінки з дітьми та люди літнього віку майже дві доби перебувають без їжі та сну у неопалюваних автобусах, а місця тимчасового розміщення, де їх планували оселити – зачинені,

– зауважила омбудсменка.



Жителів Донбасу тримають у жахливих умовах / Фото з телеграму Людмили Денісової

Інших людей тримають у спортзалі школи

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вказують, що люди, яких окупанти примусово вивезли з Донбасу до Росії, опинилися у скрутних умовах.

Спершу їх налякали гучними вибухами, воєм сирен і наказом про "евакуацію".

Потім вони провели по 10 – 14 годин в автобусах у чергах на кордоні з Росією. З малими дітьми. Без сну, їжі й нормального туалету. До Росії випускали лише жінок і дітей, розділяючи сім'ї.

Обіцяних окупантами місць у російських санаторіях на всіх не вистачило. Когось поселили в тісних наметах російського МНС з двоповерховими нарами та вузькими проходами.

Декого привезли до величезної спортивної зали, де впритул розставлені десятки розкладачок.

Усе це – заради пропагандистської телевізійної картинки. Але і вона вийшла не дуже переконливою: уже 20 лютого на "евакуаційних пунктах" було лише кілька сімей, а у спортзалі таганрозької спортивної школи №13 дві третини розкладачок виявилися порожніми,

​– додали у Центрі стратегічних комунікацій.

Отримати обіцяні Росією 10 тисяч рублів (приблизно 3600 гривень) людям буде нелегко. Адже треба мати російський паспорт і знайти відділення "Сбербанку", залишивши на когось малих дітей.



Жителів Донбасу привезли до великої спортзали / Фото з телеграму Людмили Денісової

Зверніть увагу! Україна закликає мешканців окупованих територій залишатися вдома, щоб не стати жертвами терактів, які можуть готувати російські кадрові військові та спецслужби.

Текст публікації Людмили Денісової:

Громадяни України, жителі ОРДЛО, яких примусово евакуювали до Ростовської області Росії, позбавлені права на гідні умови життя.

Жінки з дітьми та люди літнього віку майже дві доби перебувають без їжі та сну в неопалюваних автобусах, а місця тимчасового розміщення, де їх планували оселити – зачинені.

Російська влада не вживає заходів щодо забезпечення евакуйованих тимчасовим житлом, гарячим харчуванням, медичними послугами, чим порушує частину першу статті 55 Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року (Четверта Женевська конвенція), згідно з якою держава-окупант зобов'язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати цивільне населення всіма необхідними ресурсами.

У порушення статті 8 Європейської Конвенції з прав людини, яка гарантує право на повагу до приватного та сімейного життя, частину евакуйованих громадян України було розміщено у спортивній залі міста Таганрога Ростовської області.

Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової забезпечити належні умови перебування громадян України у Росії, надати необхідну допомогу, в тому числі безкоштовні юридичні консультації та гуманітарну допомогу.

Звертаюся до Генерального комісара УВКБ ООН, світової спільноти щодо негайного реагування на факти порушення Росії статті 49 Конвенції про захист цивільного населення під час війни щодо незаконної евакуації громадян України на територію країни-окупанта.