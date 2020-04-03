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      Эвакуированных из Бали отпускают на самоизоляцию, а документы подписывают задним числом, – СМИ

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      Эвакуированных, которые на обсервации жили в отеле "Казацкий" отпустят на самоизоляцию / ngu.gov.ua

      Эвакуированые с индонезийского острова Бали украинцы находятся на обсервации только пятый день, но их уже готовятся отпустить домой на самоизоляцию. Эвакуированным даже предоставили бланки на согласие находиться на самоизоляции.

      Впрочем бланки, которые предлагают согласие на самоизоляцию, надо подписать задним числом, когда эвакуированные вернулись в Украину – 30 марта. Об этом сообщает издание Obozrevatel со ссылкой на собственные источники.

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      Следовательно, согласно с предлагаемыми к подписи документами, они еще с 30 марта якобы находятся в самоизоляции, а не обсервации, где все это время были. В сумме на самоизоляции им нужно быть 14 дней или до 13 марта.

      Информацию о том, что эвакуированные отправятся на самоизоляцию подтвердил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. По его словам, домой поедут все, у кого отрицательные результаты ПЦР-тестов. Впрочем среди эвакуированных положительных результатов не было.

      В то же время также известно, что работникам отеля "Казацкий", где жили эвакуированные во время обсервации, дали указание готовиться к их выселению и последующей дезинфекции здания.


      Бланк документа-согласия на добровольную самоизоляцию / фото: "Обозреватель"

      Что известно об эвакуации украинцев с Бали?Всего спецрейсами с индонезийского острова Бали были эвакуированы около 360 украинцев. Их всех должны были поместить на обсервацию, но 60 человек просто сбежали.

      В отеле "Казацкий" поместили 166 человек. Довольно сомнительно, что их обсервация действительно была эффективной, поскольку большинство лиц не собирались соблюдать режим.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Владислав Криклий Эвакуация украинцев
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