Евакуйованих з Балі відпускають на самоізоляцію, а документи підписують заднім числом, – ЗМІ

Евакуйовані з індонезійського острова Балі українці перебувають на обсервації лише п'ятий день, але їх уже готуються відпустити додому на самоізоляцію. Евакуйованим навіть надали бланки на згоду перебувати на самоізоляції.

Втім бланки, які пропонують згоду на самоізоляцію, треба підписати заднім числом, коли евакуйовані повернулися в Україну – 30 березня. Про це повідомляє видання Obozrevatel з посиланням на власні джерела.

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Відтак, згідно з запропонованими до підпису документами, вони ще з 30 березня буцімто перебувають на самоізоляції, а не обсервації, де увесь цей час були. У сумі на самоізоляції їм потрібно бути 14 днів або до 13 березня.

Інформацію про те, що евакуйовані відправляться на самоізоляцію підтвердив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. За його словами, додому поїдуть усі, у кого негативні результати ПЛР-тестів. Втім серед евакуйованих позитивних результатів не було.

Водночас також відомо, що працівникам готелю "Козацький", де жили евакуйовані під час обсервації, дали вказівку готуватися до їхнього виселення і подальшої дезінфекції будівлі.



Бланк документа-згоди на добровільну самоізоляцію / Фото "Обозреватель"

Що відомо про евакуацію українців з Балі?Загалом спецрейсами з індонезійського острова Балі було евакуйовано близько 360 українців. Їх усіх мали помістити на обсервацію, але 60 людей просто втекли.



У готелі "Козацький" помістили 166 осіб. Доволі сумнівно, що їхня обсервація справді була ефективною, позаяк більшість осіб не збиралися дотримуватися режиму.