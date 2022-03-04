Как ориентироваться на железнодорожном вокзале в Перемышле.

Помните, что все поезда из Украины прибывают на перрон №5 вокзала Перемышля.

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После прохождения паспортного контроля пассажиры могут получить помощь от волонтеров и сотрудников польской железной дороги, в частности:

воду,

еду,

подробную информацию о ближайших рейсах по стране.

Из Перемышля ежедневно отправляется несколько поездов в разные города Польши: Варшаву, Краков, Познань, Катовице и т.д. Ежедневно около 21:30 отправляется поезд RegioJet в Прагу. Этих дополнительных поездов нет в расписании и на табло в вокзале,

– отметили в Укрзализныце.

Пассажирам нужно внимательно слушать объявления на вокзале и при необходимости спрашивать волонтеров, которые помогут сориентироваться в ближайших рейсах.

Платить за билет не нужно – проезд для граждан Украины бесплатный на всех польских поездах.

Если пассажир собирается поехать дальше на поезде Интерсити (IC), то ему необходимо получить бесплатный билет с регистрацией места в билетной кассе в вокзале. Для этого достаточно показать украинский паспорт.

В случае использования регионального поезда (не интерсити) никаких дополнительных документов не требуется. В этом случае бесплатный билет выдаст кондуктор в вагоне.

Добавим, что данная процедура не распространяется на граждан других стран. Им необходимо купить билет в кассе на вокзале заранее (стоимость железнодорожных билетов в Польше – 50 – 400 гривен, в зависимости от расстояния и класса поезда).

Поезда из Львова в Перемышль

Поезда, которые возвращаются во Львов из Перемышля, тоже принимают пассажиров. Проезд по ним также бесплатный. Пассажиры могут пройти в международный терминал у пятого перрона , пройти паспортный контроль и подождать следующего поезда.

Укрзализныця просит пассажиров сохранять спокойствие, быть вежливыми и помогать другим пассажирам. Рейсы осуществляются регулярно, поэтому все желающие смогут получить помощь и добраться до пункта своего назначения в безопасности.