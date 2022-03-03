Людей забирают из мест, где идут боевые действия. Эвакуационные поезда курсируют ежедневно.
К теме Беженцы из Украины получили право жить в ЕС в течение 3-х лет
Расписание на 4 марта
Рейсы по станции Киев:
- 01:56 – № 17 Ужгород – Харьков
- 04:02 – № 21 Харьков – Трускавец
- 04:21 – № 150 Черновцы – Полтава
- 04:21 – № 130 Ворохта – Кременчуг
- 04:36 – № 1 Ивано-Франковск – Константиновка
- 05:38 – № 138 Краматорск – Хмельницкий
- 09:00 – № 959/960 Киев – Ужгород
- 09:00 – № 705 Дарница – Львов
- 06:23 – № 142 Львов – Лиман
- 06:23 – № 114 Львов – Лиман
- 10:00 – № 715 Дарница – Львов
- 11:50 – № 738 Киев – Запорожье
- 12:06 – № 45 Ужгород – Краматорск
- 13:34 – № 114/142 Лиман – Львов
- 14:07 – № 749 Киев-Ивано – Франковск
- 14:07 – № 749 Киев – Львов
- 14:25 – № 769 Киев – Каменец-Подольский
- 15:02 – № 55 Киев – Рахов
- 17:12 – № 13 Киев – Солотвино
- 17:42 – № 792 Киев – Кременчуг
- 17:42 – № 790 Киев – Кропивницкий
- 18:30 – № 81 Киев – Ужгород
- 18:48 – № 67 Киев – Варшава
- 19:06 – № 44 Киев – Ивано-Франковск
- 19:48 – № 95 Киев – Рахов
- 20:05 – № 29 Киев – Ужгород
- 20:12 – № 49 Киев – Трускавец
- 20:21 – № 59 Киев – Чоп
- 20:21 – № 57 Киев – Ворохта
- 21:07 – № 38 Киев – Запорожье
- 21:15 – № 105 Киев – Одесса
- 21:22 – № 97 Киев – Ковель
- 21:28 – № 76 Киев – Кривой Рог
- 22:03 – № 130 Кременчуг – Ворохта
- 22:03 – № 149 Полтава – Черновцы
- 22:03 – № 209 Харьков – Черновцы
- 22:10 – № 17 Харьков – Ужгород
- 22:22 – № 7 Киев – Черновцы
- 22:37 – № 91 Киев – Львов
- 22:47 – № 46 Краматорск – Ужгород
- 22:58 – № 907 Киев – Краматорск
- 23:05 – № 80 Киев – Днепр
- 23:18 – № 138 Хмельницкий – Краматорск
- 23:46 – № 771 Киев – Хмельницкий
- 23:59 – № 139 Киев – Каменец-Подольский
Рейсы по ст. Харьков:
04:11 – № 114 Лиман – Львов
04:11 – № 142 Лиман – Львов
11:33 – № 1 Ивано-Франковск – Константиновка
12:25 – № 209 Харьков – Черновцы
12:36 – № 46 Краматорск – Ужгород
14:39 – № 114, 142 Львов – Лиман
17:00 – № 723 Харьков – Львов
15:09 – № 17 Харьков – Ужгород
19:27 – № 795 Харьков – Днепр
21:08 – № 2 Константиновка – Ивано-Франковск
21:43 – № 7 Харьков – Одесса
22:40 – № 45 Ужгород – Краматорск
Рейсы по ст. Днепр:
05:00 – № 38 Киев – Запорожье
06:23 – № 796 Днепр – Харьков
09:27 – № 6 Рахов – Запорожье
09:54 – № 738 Запорожье – Киев
14:26 – № 41 Днепр – Трускавец
16:39 – № 6 Запорожье – Рахов
19:07 – № 738 Киев – Запорожье
Рейсы по ст. Запорожье:
08:16 – № 738 Запорожье – Киев
11:07 – № 006 Рахов – Запорожье
12:20 – № 120 Запорожье – Львов
14:45 – № 005 Запорожье – Рахов
19:47 – № 072 Запорожье – Киев
20:37 – № 068 Запорожье – Львов
21:38 – № 038 Запорожье – Киев
22:26 – № 068 Львов – Запорожье
Рейсы по ст. Винница:
00:28 – № 105 Киев – Одесса
00:58 – № 078 Одесса – Ковель
01:05 – № 041 Днепр – Трускавец
02:35 – № 771 Киев – Хмельницкий
03:42 – № 060 Чоп – Киев
03:42 – № 058 Ворохта – Киев
03:54 – № 106 Одесса – Киев
04:31 – № 081 Ужгород – Киев
04:42 – № 050 Трускавец – Киев
05:46 – № 086 Запорожье – Львов
06:03 – № 056 Рахов – Киев
06:47 – № 770 Каменец – Подольский-Киев
06:54 – № 021 Харьков – Трускавец
09:16 – № 138 Лиман – Хмельницкий
10:23 – № 070 Запорожье – Львов
16:41 – № 772 Хмельницкий – Киев
17:20 – № 769 Киев – Каменец-Подольский
17:43 – № 086 Львов – Запорожье
18:07 – № 055 Киев – Рахов
19:42 – № 138 Хмельницкий – Лиман
20:50 – № 716 Львов – Киев
21:45 – № 081 Киев – Ужгород
22:32 – № 042 Трускавец – Днепр
23:17 – № 049 Киев – Трускавец
23:26 – № 057 Киев – Ворохта
23:26 – № 059 Киев – Чоп
23:53 – № 022 Трускавец – Харьков
В дополнение к указанным регулярным рейсам, запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего следования и Интерсити+:
- 4 рейса из Харькова во Львов;
- 2 рейса из Лимана в Ужгород;
- Дополнительные рейсы Запорожье – Львов, Днепр – Львов, Кривой Рог – Львов, Одесса – Ужгород.
Электрички:
- из Харькова во Львов с пересадкой по Хмельницкому;
- из Житомира во Львов с пересадкой по Бердичеву.
Точные графики определят непосредственно на вокзалах, учитывая динамику.