Людей забирают из мест, где идут боевые действия. Эвакуационные поезда курсируют ежедневно.

К теме Беженцы из Украины получили право жить в ЕС в течение 3-х лет

Расписание на 4 марта

Рейсы по станции Киев:

01:56 – № 17 Ужгород – Харьков

04:02 – № 21 Харьков – Трускавец

04:21 – № 150 Черновцы – Полтава

04:21 – № 130 Ворохта – Кременчуг

04:36 – № 1 Ивано-Франковск – Константиновка

05:38 – № 138 Краматорск – Хмельницкий

09:00 – № 959/960 Киев – Ужгород

09:00 – № 705 Дарница – Львов

06:23 – № 142 Львов – Лиман

06:23 – № 114 Львов – Лиман

10:00 – № 715 Дарница – Львов

11:50 – № 738 Киев – Запорожье

12:06 – № 45 Ужгород – Краматорск

13:34 – № 114/142 Лиман – Львов

14:07 – № 749 Киев-Ивано – Франковск

14:07 – № 749 Киев – Львов

14:25 – № 769 Киев – Каменец-Подольский

15:02 – № 55 Киев – Рахов

17:12 – № 13 Киев – Солотвино

17:42 – № 792 Киев – Кременчуг

17:42 – № 790 Киев – Кропивницкий

18:30 – № 81 Киев – Ужгород

18:48 – № 67 Киев – Варшава

19:06 – № 44 Киев – Ивано-Франковск

19:48 – № 95 Киев – Рахов

20:05 – № 29 Киев – Ужгород

20:12 – № 49 Киев – Трускавец

20:21 – № 59 Киев – Чоп

20:21 – № 57 Киев – Ворохта

21:07 – № 38 Киев – Запорожье

21:15 – № 105 Киев – Одесса

21:22 – № 97 Киев – Ковель

21:28 – № 76 Киев – Кривой Рог

22:03 – № 130 Кременчуг – Ворохта

22:03 – № 149 Полтава – Черновцы

22:03 – № 209 Харьков – Черновцы

22:10 – № 17 Харьков – Ужгород

22:22 – № 7 Киев – Черновцы

22:37 – № 91 Киев – Львов

22:47 – № 46 Краматорск – Ужгород

22:58 – № 907 Киев – Краматорск

23:05 – № 80 Киев – Днепр

23:18 – № 138 Хмельницкий – Краматорск

23:46 – № 771 Киев – Хмельницкий

23:59 – № 139 Киев – Каменец-Подольский

Рейсы по ст. Харьков:

04:11 – № 114 Лиман – Львов

04:11 – № 142 Лиман – Львов

11:33 – № 1 Ивано-Франковск – Константиновка

12:25 – № 209 Харьков – Черновцы

12:36 – № 46 Краматорск – Ужгород

14:39 – № 114, 142 Львов – Лиман

17:00 – № 723 Харьков – Львов

15:09 – № 17 Харьков – Ужгород

19:27 – № 795 Харьков – Днепр

21:08 – № 2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 – № 7 Харьков – Одесса

22:40 – № 45 Ужгород – Краматорск

Рейсы по ст. Днепр:

05:00 – № 38 Киев – Запорожье

06:23 – № 796 Днепр – Харьков

09:27 – № 6 Рахов – Запорожье

09:54 – № 738 Запорожье – Киев

14:26 – № 41 Днепр – Трускавец

16:39 – № 6 Запорожье – Рахов

19:07 – № 738 Киев – Запорожье

Рейсы по ст. Запорожье:

08:16 – № 738 Запорожье – Киев

11:07 – № 006 Рахов – Запорожье

12:20 – № 120 Запорожье – Львов

14:45 – № 005 Запорожье – Рахов

19:47 – № 072 Запорожье – Киев

20:37 – № 068 Запорожье – Львов

21:38 – № 038 Запорожье – Киев

22:26 – № 068 Львов – Запорожье

Рейсы по ст. Винница:

00:28 – № 105 Киев – Одесса

00:58 – № 078 Одесса – Ковель

01:05 – № 041 Днепр – Трускавец

02:35 – № 771 Киев – Хмельницкий

03:42 – № 060 Чоп – Киев

03:42 – № 058 Ворохта – Киев

03:54 – № 106 Одесса – Киев

04:31 – № 081 Ужгород – Киев

04:42 – № 050 Трускавец – Киев

05:46 – № 086 Запорожье – Львов

06:03 – № 056 Рахов – Киев

06:47 – № 770 Каменец – Подольский-Киев

06:54 – № 021 Харьков – Трускавец

09:16 – № 138 Лиман – Хмельницкий

10:23 – № 070 Запорожье – Львов

16:41 – № 772 Хмельницкий – Киев

17:20 – № 769 Киев – Каменец-Подольский

17:43 – № 086 Львов – Запорожье

18:07 – № 055 Киев – Рахов

19:42 – № 138 Хмельницкий – Лиман

20:50 – № 716 Львов – Киев

21:45 – № 081 Киев – Ужгород

22:32 – № 042 Трускавец – Днепр

23:17 – № 049 Киев – Трускавец

23:26 – № 057 Киев – Ворохта

23:26 – № 059 Киев – Чоп

23:53 – № 022 Трускавец – Харьков

В дополнение к указанным регулярным рейсам, запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего следования и Интерсити+:

4 рейса из Харькова во Львов;

2 рейса из Лимана в Ужгород;

Дополнительные рейсы Запорожье – Львов, Днепр – Львов, Кривой Рог – Львов, Одесса – Ужгород.

Электрички:

из Харькова во Львов с пересадкой по Хмельницкому;

из Житомира во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Точные графики определят непосредственно на вокзалах, учитывая динамику.