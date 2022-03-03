Людей забирають з місць, де йдуть бойові дії. Евакуаційні потяги курсують щодня.
До теми Біженці з України отримали право жити в ЄС протягом 3-х років
Розклад на 4 березня
Рейси по станції Київ:
- 01:56 - №17 Ужгород - Харків
- 04.02 - №21 Харків - Трускавець
- 04:21 - №150 Чернівці - Полтава
- 04:21 - №130 Ворохта - Кременчук
- 04:36 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка
- 05:38 - №138 Краматорськ - Хмельницький
- 09:00 - №959/960 Київ – Ужгород
- 09:00 - №705 Дарниця - Львів
- 06:23 - №142 Львів - Лиман
- 06:23 - №114 Львів - Лиман
- 10:00 - №715 Дарниця - Львів
- 11:50 - №738 Київ - Запоріжжя
- 12:06 - №45 Ужгород - Краматорськ
- 13:34 - №114/142 Лиман - Львів
- 14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
- 14:07 - №749 Київ - Львів
- 14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
- 15:02 - №55 Київ - Рахів
- 17:12 - №13 Київ - Солотвино
- 17:42 - №792 Київ - Кременчук
- 17:42 - №790 Київ - Кропивницький
- 18:30 - №81 Київ - Ужгород
- 18:48 - №67 Київ - Варшава
- 19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
- 19:48 - №95 Київ - Рахів
- 20:05 - №29 Київ - Ужгород
- 20:12 - №49 Київ - Трускавець
- 20:21 - №59 Київ - Чоп
- 20:21 - №57 Київ - Ворохта
- 21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
- 21:15 - №105 Київ - Одеса
- 21:22 - №97 Київ - Ковель
- 21:28 - №76 Київ - Кривий Ріг
- 22:03 - №130 Кременчук - Ворохта
- 22:03 - №149 Полтава - Чернівці
- 22:03 - №209 Харків - Чернівці
- 22:10 - №17 Харків - Ужгород
- 22:22 - №7 Київ - Чернівці
- 22:37 - №91 Київ - Львів
- 22:47 - №46 Краматорськ - Ужгород
- 22:58 - №907 Київ - Краматорськ
- 23:05 - №80 Київ - Дніпро
- 23:18 - №138 Хмельницький - Краматорськ
- 23:46 - №771 Київ - Хмельницький
- 23:59 - №139 Київ - Кам’янець-Подільський
Рейси по ст. Харків:
- 04:11 - №114 Лиман - Львів
- 04:11 - №142 Лиман - Львів
- 11:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка
- 12:25 - №209 Харків - Чернівці
- 12:36 - №46 Краматорськ - Ужгород
- 14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
- 17:00 - №723 Харків - Львів
- 15:09 - №17 Харків - Ужгород
- 19:27 - №795 Харків - Дніпро
- 21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
- 21:43 - №7 Харків - Одеса
- 22:40 - №45 Ужгород - Краматорськ
Рейси по ст. Дніпро:
- 05:00 - №38 Київ - Запоріжжя
- 06:23 - №796 Дніпро - Харків
- 09:27 - №6 Рахів - Запоріжжя
- 09:54 - №738 Запоріжжя - Київ
- 14:26 - №41 Дніпро - Трускавець
- 16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів
- 19:07 - №738 Київ - Запоріжжя
Рейси по ст. Запоріжжя:
- 08:16 - №738 Запоріжжя - Київ
- 11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя
- 12:20 - №120 Запоріжжя - Львів
- 14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів
- 19:47 - №072 Запоріжжя – Київ
- 20:37 - №068 Запоріжжя - Львів
- 21:38 - №038 Запоріжжя - Київ
- 22:26 - №068 Львів - Запоріжжя
Рейси по ст. Вінниця:
- 00:28 - №105 Київ – Одеса
- 00:58 - №078 Одеса – Ковель
- 01:05 - №041 Дніпро - Трускавець
- 02:35 - №771 Київ – Хмельницький
- 03:42 - №060 Чоп – Київ
- 03:42 - №058 Ворохта – Київ
- 03:54 - №106 Одеса – Київ
- 04:31 - №081 Ужгород – Київ
- 04:42 - №050 Трускавець – Київ
- 05:46 - №086 Запоріжжя – Львів
- 06:03 - №056 Рахів – Київ
- 06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ
- 06:54 - №021 Харків - Трускавець
- 09:16 - №138 Лиман – Хмельницький
- 10:23 - №070 Запоріжжя - Львів
- 16:41 - №772 Хмельницький - Київ
- 17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський
- 17:43 - №086 Львів – Запоріжжя
- 18:07 - №055 Київ – Рахів
- 19:42 - №138 Хмельницький – Лиман
- 20:50 - №716 Львів – Київ
- 21:45 - №081 Київ – Ужгород
- 22:32 - №042 Трускавець – Дніпро
- 23:17 - №049 Київ – Трускавець
- 23:26 - №057 Київ – Ворохта
- 23:26 - №059 Київ – Чоп
- 23:53 - №022 Трускавець – Харків
На додачу до вказаних регулярних рейсів, заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та Інтерсіті+:
- 4 рейси з Харкова до Львова;
- 2 рейси з Лимана на Ужгород;
- Додаткові рейси Запоріжжя-Львів, Дніпро-Львів, Кривий Ріг-Львів, Одеса-Ужгород.
Електрички:
- з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому;
- з Житомира до Львова з пересадкою по Бердичеву.
Точні графіки визначать безпосередньо на вокзалах, враховуючи динаміку.