Людей забирають з місць, де йдуть бойові дії. Евакуаційні потяги курсують щодня.

До теми Біженці з України отримали право жити в ЄС протягом 3-х років

Розклад на 4 березня

Рейси по станції Київ:

  • 01:56 - №17 Ужгород - Харків
  • 04.02 - №21 Харків - Трускавець
  • 04:21 - №150 Чернівці - Полтава
  • 04:21 - №130 Ворохта - Кременчук
  • 04:36 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка
  • 05:38 - №138 Краматорськ - Хмельницький
  • 09:00 - №959/960 Київ – Ужгород
  • 09:00 - №705 Дарниця - Львів
  • 06:23 - №142 Львів - Лиман
  • 06:23 - №114 Львів - Лиман
  • 10:00 - №715 Дарниця - Львів
  • 11:50 - №738 Київ - Запоріжжя
  • 12:06 - №45 Ужгород - Краматорськ
  • 13:34 - №114/142 Лиман - Львів
  • 14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
  • 14:07 - №749 Київ - Львів
  • 14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
  • 15:02 - №55 Київ - Рахів
  • 17:12 - №13 Київ - Солотвино
  • 17:42 - №792 Київ - Кременчук
  • 17:42 - №790 Київ - Кропивницький
  • 18:30 - №81 Київ - Ужгород
  • 18:48 - №67 Київ - Варшава
  • 19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
  • 19:48 - №95 Київ - Рахів
  • 20:05 - №29 Київ - Ужгород
  • 20:12 - №49 Київ - Трускавець
  • 20:21 - №59 Київ - Чоп
  • 20:21 - №57 Київ - Ворохта
  • 21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
  • 21:15 - №105 Київ - Одеса
  • 21:22 - №97 Київ - Ковель
  • 21:28 - №76 Київ - Кривий Ріг
  • 22:03 - №130 Кременчук - Ворохта
  • 22:03 - №149 Полтава - Чернівці
  • 22:03 - №209 Харків - Чернівці
  • 22:10 - №17 Харків - Ужгород
  • 22:22 - №7 Київ - Чернівці
  • 22:37 - №91 Київ - Львів
  • 22:47 - №46 Краматорськ - Ужгород
  • 22:58 - №907 Київ - Краматорськ
  • 23:05 - №80 Київ - Дніпро
  • 23:18 - №138 Хмельницький - Краматорськ
  • 23:46 - №771 Київ - Хмельницький
  • 23:59 - №139 Київ - Кам’янець-Подільський

Рейси по ст. Харків:

  • 04:11 - №114 Лиман - Львів
  • 04:11 - №142 Лиман - Львів
  • 11:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка
  • 12:25 - №209 Харків - Чернівці
  • 12:36 - №46 Краматорськ - Ужгород
  • 14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
  • 17:00 - №723 Харків - Львів
  • 15:09 - №17 Харків - Ужгород
  • 19:27 - №795 Харків - Дніпро
  • 21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
  • 21:43 - №7 Харків - Одеса
  • 22:40 - №45 Ужгород - Краматорськ

Рейси по ст. Дніпро:

  • 05:00 - №38 Київ - Запоріжжя
  • 06:23 - №796 Дніпро - Харків
  • 09:27 - №6 Рахів - Запоріжжя
  • 09:54 - №738 Запоріжжя - Київ
  • 14:26 - №41 Дніпро - Трускавець
  • 16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів
  • 19:07 - №738 Київ - Запоріжжя

Рейси по ст. Запоріжжя:

  • 08:16 - №738 Запоріжжя - Київ
  • 11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя
  • 12:20 - №120 Запоріжжя - Львів
  • 14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів
  • 19:47 - №072 Запоріжжя – Київ
  • 20:37 - №068 Запоріжжя - Львів
  • 21:38 - №038 Запоріжжя - Київ
  • 22:26 - №068 Львів - Запоріжжя

Рейси по ст. Вінниця:

  • 00:28 - №105 Київ – Одеса
  • 00:58 - №078 Одеса – Ковель
  • 01:05 - №041 Дніпро - Трускавець
  • 02:35 - №771 Київ – Хмельницький
  • 03:42 - №060 Чоп – Київ
  • 03:42 - №058 Ворохта – Київ
  • 03:54 - №106 Одеса – Київ
  • 04:31 - №081 Ужгород – Київ
  • 04:42 - №050 Трускавець – Київ
  • 05:46 - №086 Запоріжжя – Львів
  • 06:03 - №056 Рахів – Київ
  • 06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ
  • 06:54 - №021 Харків - Трускавець
  • 09:16 - №138 Лиман – Хмельницький
  • 10:23 - №070 Запоріжжя - Львів
  • 16:41 - №772 Хмельницький - Київ
  • 17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський
  • 17:43 - №086 Львів – Запоріжжя
  • 18:07 - №055 Київ – Рахів
  • 19:42 - №138 Хмельницький – Лиман
  • 20:50 - №716 Львів – Київ
  • 21:45 - №081 Київ – Ужгород
  • 22:32 - №042 Трускавець – Дніпро
  • 23:17 - №049 Київ – Трускавець
  • 23:26 - №057 Київ – Ворохта
  • 23:26 - №059 Київ – Чоп
  • 23:53 - №022 Трускавець – Харків

На додачу до вказаних регулярних рейсів, заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та Інтерсіті+:

  • 4 рейси з Харкова до Львова;
  • 2 рейси з Лимана на Ужгород;
  • Додаткові рейси Запоріжжя-Львів, Дніпро-Львів, Кривий Ріг-Львів, Одеса-Ужгород.

Електрички:

  • з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому;
  • з Житомира до Львова з пересадкою по Бердичеву.

Точні графіки визначать безпосередньо на вокзалах, враховуючи динаміку.