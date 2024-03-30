Вокруг кафе, которое размещено в центре города, правоохранители эвакуировали 150 домов. Полиция также призвала людей избегать посещения центра.
Смотрите также В Хмельницкой области женщины напали на бус работников ТЦК: машина получила повреждения
Что известно об инциденте
Сообщение о заложниках поступило около 6:05 утра из кафе Petticoat. С тех пор полиция выставила несколько кордонов и разместила в центре Эде несколько спецподразделений. Центр города перекрыт.
Человек в маске заявил, что у него сумка, наполнена взрывчаткой. Неизвестный удерживает заложников уже более 5 часов.
Местная полиция сообщила в соцсети X, что пока признаков теракта нет. Однако не исключено, что в инциденте участвует человек, который представляет опасность для себя и окружающей местности.
СМИ пишут, что в заложниках 5 человек. Однако официально полиция не сообщала об их количестве.
Кадры с места происшествия: смотрите видео
Жителей близлежащих домов эвакуировали
Действительно ли вооружен этот человек, не установлено, но правоохранители говорят, что ситуация "крайне серьезная".
Местные жители массово наблюдали за происходящим через окна и двери и стремились попасть на место происшествия. Правоохранители отметили, что это опасно.
Оставайтесь внутри и не приходите смотреть,
– сообщила полиция в соцсети X.
Поэтому жителей близлежащих домов эвакуировали. Из 150 зданий вывели всех, кто был дома. Местные власти заявили, что эвакуированных жителей разместят в ратуше на Бергстраат, для них приготовят кофе и чай.