Вокруг кафе, которое размещено в центре города, правоохранители эвакуировали 150 домов. Полиция также призвала людей избегать посещения центра.

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Что известно об инциденте

Сообщение о заложниках поступило около 6:05 утра из кафе Petticoat. С тех пор полиция выставила несколько кордонов и разместила в центре Эде несколько спецподразделений. Центр города перекрыт.

Человек в маске заявил, что у него сумка, наполнена взрывчаткой. Неизвестный удерживает заложников уже более 5 часов.

Местная полиция сообщила в соцсети X, что пока признаков теракта нет. Однако не исключено, что в инциденте участвует человек, который представляет опасность для себя и окружающей местности.

СМИ пишут, что в заложниках 5 человек. Однако официально полиция не сообщала об их количестве.

Кадры с места происшествия: смотрите видео

Жителей близлежащих домов эвакуировали

Действительно ли вооружен этот человек, не установлено, но правоохранители говорят, что ситуация "крайне серьезная".

Местные жители массово наблюдали за происходящим через окна и двери и стремились попасть на место происшествия. Правоохранители отметили, что это опасно.

Оставайтесь внутри и не приходите смотреть,

– сообщила полиция в соцсети X.

Поэтому жителей близлежащих домов эвакуировали. Из 150 зданий вывели всех, кто был дома. Местные власти заявили, что эвакуированных жителей разместят в ратуше на Бергстраат, для них приготовят кофе и чай.