Довкола кафе, яке розміщене в центрі міста, правоохоронці евакуювали 150 будинків. Поліція також закликала людей уникати відвідин центру.

Дивіться також На Хмельниччині жінки напали на бус працівників ТЦК: автівка зазнала пошкоджень

Що відомо про інцидент

Повідомлення про заручників надійшло близько 6:05 ранку із кафе Petticoat. З того часу поліція виставила кілька кордонів та розмістила в центрі Еде кілька спецпідрозділів. Центр міста перекритий.

Людина в масці заявила, що в нього сумка, наповнена вибухівкою. Невідомий утримує заручників вже понад 5 годин.

Місцева поліція повідомила у соцмережі X, що наразі ознак теракту немає. Однак не виключено, що в інциденті бере участь людина, яка становить небезпеку для себе та навколишньої місцевості.

ЗМІ пишуть, що в заручниках 5 людей. Однак офіційно поліція не повідомляла про їхню кількість.

Кадри з місця поді: дивіться відео

Жителів довколишніх будинків евакуювали

Чи дійсно озброєна ця людина, не встановлено, але правоохоронці кажуть, що ситуація "вкрай серйозна".

Місцеві жителі масово спостерігали за подією через вікна та двері й прагнули потрапити на місце події. Правоохоронці наголосили, що це небезпечно.

Залишайтеся всередині й не приходьте дивитися,

– повідомила поліція в соцмережі X.

Тому жителів довколишніх будинків евакуювали. Зі 150 будівель вивели усіх, хто був вдома. Місцева влада заявила, що евакуйованих мешканців розмістять у ратуші на Бергстраат, для них приготують каву та чай.