Правоохоронці підтвердили, що звільнили всіх заручників, а підозрюваного – заарештували.
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З кафе у Нідерландах звільнили всіх заручників
Що відомо про інцидент в Нідерландах
- О 06:05 ранку до поліції в Нідерландах надійшло повідомлення про заручників.
- У кафе в центрі міста Еде людина в масці заявила, що утримує людей. Також, за його словами, в нього є сумка, наповнена вибухівкою.
- Місцева поліція повідомила, що наразі ознак теракту немає. Проте ситуація серйозна, тому що зловмисник може становити небезпеку для себе та навколишньої місцевості.
- ЗМІ пишуть, що в заручниках було 5 людей. Однак офіційно поліція не підтвердила їхню кількість.
- Жителів довколишніх будинків евакуювали, а кафе – оточене.