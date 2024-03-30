В 11:24 (по нидерландскому времени) полиция в соцсети X сообщила, что из тисков злоумышленника удалось освободить трех человек.

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Из кафе в Нидерландах освободили первых заложников

Правоохранителям удалось освободить трех человек, которые находились в заложниках в кафе Petticoat. Полиция отметила, что операция еще не завершена.

Трех заложников только что освободили. Ситуация еще не исчерпана,

– сообщили в полиции.

На кадрах, которые публикуют СМИ, видно, что из заведения с поднятыми руками вышли трое молодых людей: 2 девушки и 1 человек. Они одеты в куртки из кафе.

Сейчас в центре Эде происходит ситуация с заложниками. Трое заложников только что были освобождены, но ситуация все еще продолжается. Ужасная ситуация для всех этих людей... Я надеюсь, что ситуация теперь разрешится быстро и безопасно... Мы видим много видео ситуации на сайте, размещенных в Интернете. Я призываю вас использовать это с большой сдержанностью и не делиться этим. Заложники, которые теперь свободны, имеют право на мир и неприкосновенность частной жизни,

– сообщил мэр города.

Он также извинился за то, что все магазины в центре перед Пасхой закрыты и призвал людей к пониманию.

Что известно об инциденте в Нидерландах