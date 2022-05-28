Об этом сказал глава военной гражданской администрации Александр Стрюк в эфире Общественного, передает 24 канал. По его словам, передвижение по городу достаточно ограничено.

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"В то же время за последние сутки городов постоянно находился под обстрелами. Пути выезда достаточно усложнены. Однако есть возможность, если это необходимо. Сейчас эвакуироваться очень опасно", - рассказал глава администрации.

В городе есть тысячи человек

Стрюк отметил, что в последние дни были желающие уехать из Северодонецка. Несколько человек удалось эвакуировать. В частности, тех, кто был ранен. Для начала их вывезли в Лисичанск.

В городе сейчас есть до 13 тысяч населения. Есть определенные запасы пищи и лекарства. Доставлять в город можно только легковым транспортом и мы стараемся это сделать,

– сказал Стрюк.

Оккупанты подошли вплотную к городу

Диверсионно-разведывательная группа захватила гостиницу "Мир" на окраине Северодонецка. Нет информации, забили ли захватчиков или закрепились. По словам Стрюка, район, где располагается объект, недоступен для гражданского населения. Сейчас там ведутся бои.

"Россияне находятся вплотную к Северодонецку. Есть две горячие точки – гостиница "Мир" и район вблизи автостанции. Мы надеемся и верим, что наши Вооруженные Силы не допустят падения города. В то же время не могу сказать, что Северодонецк отрезан. Есть возможность поддерживать город, но это достаточно опасно", – добавил Стрюк.

Заметьте Бои продолжаются, – Гайдай о захваченном отеле в окрестностях Северодонецка

Почему россиянам важен Северодонецк

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай объяснил, что Северодонецк является областным центром. Если же кафиры захватят его, то это будет для них мощной победой.

"Дело в том, что особенно "побед у них нет". Поэтому что-то нужно скармливать своему населению и войскам", – отметил Гайдай.

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