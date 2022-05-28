Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он подвел итоги прошедших суток в своем регионе.

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Как прошли сутки в Луганской области

Гайдай отметил, что из-за значительных потерь россиян, они были вынуждены отступить вблизи Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Вместе с тем, кафиры продолжают попытки выйти в тыл украинских подразделений и нарушить логистическое обеспечение Луганской области.

Захватчики несколько раз в упор обстреливали Северодонецк. Не менее трех раз эти обстрелы были очень мощными, а местами начинались уличные бои. В результате в городе повредили 14 многоэтажек. Кроме того, существенные повреждения от обстрелов получил прилегающий к Северодонецку поселок Синецкий.

Разрушений нанесли и в других населенных пунктах Луганщины:

в Горном повреждено 9 домов,

в Золотом и Лисичанске – по 4,

в поселке городского типа Врубовка – 12,

в селе Орехово – 2.

Поврежденные обстрелами дома в Луганской области / Фото с телеграмму Сергея Гайдая

Не стоит забывать и об успехах ВСУ в Луганской области. 27 мая они отразили 8 атак врага, уничтожили 5 танков, 10 единиц боевой бронированной техники и 4 автомобиля россиян. Мастерские подразделения ПВО уничтожили вражеский беспилотник типа "Орлан-10".

В Генштабе рассказали о ситуации на Востоке

О ситуации на фронте за прошедшие сутки рассказали и в Генштабе Вооруженных Сил Украины. В частности, там отметили, что завершившийся безрезультатно штурм Северодонецка, Осколоновки и Тошковки оккупанты осуществляли при поддержке артиллерии.

В Донецком направлении ситуация остается напряженной. Там россияне также хотят добраться до тыла наших войск и нарушить пути логистического обеспечения в направлении Бахмута.

Захватчики штурмовали, били из артиллерии и минометов в районе населенных пунктов Нагорное, Васильевка, Камышеваха и Возрождения.

На Авдеевском направлении враг нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах Яковлевки, Авдеевки, Веселого и Каменки.

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