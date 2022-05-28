Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він підбив підсумки минулої доби у своєму регіоні.
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Як минула доба на Луганщині
Гайдай зауважив, що через значні втрати росіян, вони були вимушені відступити поблизу Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Разом з тим, окупанти продовжують спроби вийти в тил українських підрозділів та порушити логістичне забезпечення Луганської області.
Загарбники кілька разів впритул обстрілювали Сєвєродонецьк. Щонайменше тричі ці обстріли були дуже потужними, а місцями розпочиналися вуличні бої. У результаті в місті пошкодили 14 багатоповерхівок. Крім того, суттєвих пошкоджень від обстрілів зазнало прилегле до Сєвєродонецька селище Синецький.
Руйнувань завдали й в інших населених пунктів Луганщини:
- у Гірському пошкоджено 9 будинків,
- у Золотому та Лисичанську – по 4,
- у селищі міського типу Врубівка – 12,
- у селі Оріхове – 2.
Пошкоджені обстрілами будинки на Луганщині / Фото з телеграму Сергія Гайдая
Не варто забувати й про успіхи ЗСУ в Луганській області. 27 травня вони відбили 8 атак ворога, знищили 5 танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки та 4 автомобілі росіян. Майстерні підрозділи ППО знищили ворожий безпілотник типу "Орлан-10".
У Генштабі розповіли про ситуацію на Сході
- Про ситуацію на фронті минулої доби розповіли й у Генштабі Збройних Сил України. Зокрема, там зауважили, що штурм Сєвєродонецька, Осколонівки та Тошківки, який завершився безрезультатно, окупанти здійснювали за підтримки артилерії.
- На Донецькому напрямку ситуація залишається напруженою. Там росіяни також хочуть дістатися до тилу наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення в напрямку Бахмута.
- Загарбники штурмували, гатили з артилерії та мінометів у районі населених пунктів Нагірне, Василівка, Комишуваха та Відродження.
- На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах Яковлівки, Авдіївки, Веселого і Кам'янки.
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