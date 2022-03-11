Сейчас это просто просьба, однако, если владельцы не заберут авто, будут вызывать эвакуаторы.

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Андрей Садовый обратился ко всем, кто приехал во Львов за последние недели на собственном транспорте.

Прошу вас убрать свои автомобили, припаркованные в запрещенных местах. В противном случае город будет забирать их эвакуаторами и не исключено, что часть из них будем передавать на нужды ВСУ по законам военного времени,

– заявил мэр Львова.

Он добавил, что пока это просьба, но если ситуация не изменится – будут действовать решительно.

Обращение Андрея Садового о припаркованных авто в запрещенных местах:



Добавим, что Львов активно готовится обороняться от российских оккупантов. В городе уже сформированы бригады, которые в случае атаки захватчиков будут защищать область. Детали – читайте здесь.

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