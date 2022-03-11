Наразі це просто прохання, проте, якщо власники не заберуть авто, викликатимуть евакуатори.

До теми Є висока ймовірність диверсій у Рівненській та Львівській областях, – Генеральний штаб ЗСУ

Андрій Садовий звернувся до всіх, хто приїхав до Львова за останні тижні власним транспортом.

Прошу вас прибрати свої автомобілі, припарковані у заборонених місцях. В іншому випадку місто буде забирати їх евакуаторами і не виключено, що частину із них будемо передавати на потреби ЗСУ за законами воєнного часу,

– заявив мер Львова.

Він додав, що поки що це прохання, але якщо ситуація не зміниться – будуть діяти рішуче.

Звернення Андрія Садового щодо приаркованих авто у заборонених місцях:



Додамо, що Львів активно готується оборонятися від російських окупантів. У місті вже сформовані бригади, які у разі атаки загарбників захищатимуть область. Деталі – читайте тут.

Вм сподобається відео – Росіян карають за літеру Z на авто: