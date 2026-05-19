В Киев прибыла делегация из Японии: какую важную помощь передали столице

Из Японии доставили оборудование, которое поможет усилить энергоустойчивость Киева. Его уже устанавливают на насосных станциях в столице Украины.

Соответствующей информацией поделился мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в телеграмме. Он добавил, что речь идет о системах очистки воды с возможностью бесперебойной работы.

Встретился в столичной мэрии с делегацией Японского агентства международного сотрудничества JICA во главе со старшим вице-президентом Юко Мицуи. Сегодня вместе с представителями мэрии делегация JICA побывала на двух артезианских насосных станциях Киева, где устанавливают системы очистки воды с возможностью бесперебойной работы. Новое оборудование Киев и ЧАО "АК "Киевводоканал" получили от компании JICA в рамках "Программы экстренного восстановления" – проекта международной технической помощи,

– проинформировал Виталий Кличко.

В Киев прибыла делегация Японского агентства международного сотрудничества JICA



По словам мэра Киева, современное оборудование устанавливают на тех насосных станциях столицы, которые поставляют воду для 60 000 киевлян. Поэтому модернизация оборудования не только повышает его эффективность, но и обеспечивает автономную работу. А это, как отмечает Виталий Кличко, важно в контексте энергоустойчивости столицы.

JICA не впервые оказывает помощь Киеву

К слову, ранее JICA направило в Киев 11 современных мини-экскаваторов и 2 больших. Виталий Кличко добавляет, что эта техника крайне важна во время полномасштабной войны, ведь помогает, в частности, в ликвидации последствий российских атак.

Кроме этого, в 2025 году 11 учреждений социальной сферы города получили от японских партнеров современное реабилитационное оборудование. А впоследствии JICA планируют передать 1000 ноутбуков для учреждений общего среднего образования Киева. По словам Кличко, такую помощь столица получает в рамках сотрудничества с JICA и городом-побратимом Киото.



"Правительство Японии и JICA продолжают поддерживать Украину и Киев в это драматическое для нашего государства время. Помощь партнеров имеет большое значение, ведь направлена на усиление устойчивости критической и социальной инфраструктуры города в условиях войны", – заключает Виталий Кличко.