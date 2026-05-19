Відповідною інформацією поділився мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в телеграмі. Він додав, що мова йде про системи очищення води з можливістю безперебійної роботи.

Зустрівся у столичній мерії з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва JICA на чолі зі старшою віцепрезиденткою Юко Міцуї. Сьогодні разом з представниками мерії делегація JICA побувала на двох артезіанських насосних станціях Києва, де встановлюють системи очищення води з можливістю безперебійної роботи. Нове обладнання Київ та ПрАТ "АК "Київводоканал" отримали від компанії JICA у межах "Програми екстреного відновлення" – проєкту міжнародної технічної допомоги,

– поінформував Віталій Кличко.

До Києва прибула делегація Японського агентства міжнародного співробітництва JICA / Фото Віталія Кличка

За словами мера Києва, сучасне обладнання встановлюють на тих насосних станціях столиці, які постачають воду для 60 000 киян. Відтак модернізація обладнання не тільки підвищує його ефективність, а й забезпечує автономну роботу. А це, як наголошує Віталій Кличко, важливо у контексті енергостійкості столиці.

JICA не вперше надає допомогу Києву

До слова, раніше JICA надіслало до Києва 11 сучасних мініекскаваторів та 2 великих. Віталій Кличко додає, що ця техніка вкрай важлива у час повномасштабної війни, адже допомагає, зокрема, у ліквідації наслідків російських атак.

Крім цього, у 2025 році 11 закладів соціальної сфери міста отримали від японських партнерів сучасне реабілітаційне обладнання. А згодом JICA планують передати 1000 ноутбуків для закладів загальної середньої освіти Києва. За словами Кличка, таку допомогу столиця отримує у рамках співпраці з JICA та містом-побратимом Кіото.



"Уряд Японії та JICA продовжують підтримувати Україну і Київ в цей драматичний для нашої держави час. Допомога партнерів має велике значення, адже спрямована на посилення стійкості критичної та соціальної інфраструктури міста в умовах війни", – підсумовує Віталій Кличко.