Йога вместо праздничного концерта: как в ГСЧС "декоммунизировали" 8 марта
В Государственной службе чрезвычайных ситуаций решили вместо традиционных концертов к 8 марта для женщин провести занятия по йоге под руководством опытных инструкторов, а также пообщаться с приглашенной лекторкой на девичьи темы.
Как отметили в ГСЧС, занятия по йоге было выбрано неслучайно — это хорошее решение для тех, кто длительное время сидит за компьютером и ведет малоподвижный образ жизни.
Работницы ГСЧС занимаются йогой
"Также это прекрасная возможность позаботиться о себе, избавиться от лишнего напряжения, восстановить внутреннее равновесие и жизненные силы. Все эти факторы являются залогом не только физического, но и эмоционального здоровья", – убеждены спасатели.
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Вместо концерта на 8 марта женщинам предложили заняться йогой
Желающих попробовать свои силы, а также весело провести время в кругу подруг и коллег оказалось немало. Хотя и непрофессионально, но старательно девушки повторяли движения за опытными инструкторами.
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