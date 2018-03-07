Йога вместо праздничного концерта: как в ГСЧС "декоммунизировали" 8 марта

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций решили вместо традиционных концертов к 8 марта для женщин провести занятия по йоге под руководством опытных инструкторов, а также пообщаться с приглашенной лекторкой на девичьи темы.

Как отметили в ГСЧС, занятия по йоге было выбрано неслучайно — это хорошее решение для тех, кто длительное время сидит за компьютером и ведет малоподвижный образ жизни.

Работницы ГСЧС занимаются йогой​

"Также это прекрасная возможность позаботиться о себе, избавиться от лишнего напряжения, восстановить внутреннее равновесие и жизненные силы. Все эти факторы являются залогом не только физического, но и эмоционального здоровья", – убеждены спасатели.

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Вместо концерта на 8 марта женщинам предложили заняться йогой​

Желающих попробовать свои силы, а также весело провести время в кругу подруг и коллег оказалось немало. Хотя и непрофессионально, но старательно девушки повторяли движения за опытными инструкторами.

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