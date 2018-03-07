Йога замість святкового концерту: як в ДСНС "декомунізували" 8 березня

У Державній службі надзвичайних ситуацій вирішили замість традиційних концертів до 8 березня для жінок провести заняття з йоги під керівництвом досвідчених інструкторів, а також поспілкуватися із запрошеною лекторкою на дівочі теми.

Як зазначили у ДСНС, заняття з йоги було обрано не випадково — це гарне рішення для тих, хто тривалий час сидить за комп'ютером і веде малорухливий спосіб життя.

Працівниці ДСНС займаються йогою

"Також це чудова можливість попіклуватися про себе, позбавитися зайвої напруги, відновити внутрішню рівновагу і життєві сили. Усі ці фактори є запорукою не тільки фізичного, а й емоційного здоров'я", – переконані рятувальники.

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Замість концерту на 8 березня жінкам запропонували зайнятися йогою

Бажаючих спробувати свої сили, а також весело провести час у колі подруг і колег виявилося чимало. Хоч і непрофесійно, але старанно дівчата повторювали рухи за досвідченими інструкторами.

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