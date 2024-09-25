Собственно, Йорг Дорнау, депутат от пророссийской партии "Альтернатива для Германии", оказался в центре скандала. Он использует принудительный труд белорусских политзаключенных на своей луковой плантации, в чем уверены в Reform.news

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Политзаключенные стали дешевой рабочей силой для немецкого политика

По словам расследователей, Дорнау заключил соглашение с белорусским Центром изоляции правонарушителей, привлекая к работе на ферме осужденных за политические обвинения.

Заключенные получали всего 5 евро в день, а контроль за их работой осуществлял лично Дорнау.

Нас забрали в приют. Февраль, подвал, одежда как у всех. Поэтому мерзли руки и ноги. Завтрак в 07:00. Они работали до 18:00 без еды и питья. Лук вкусный,

– поделился с журналистами политзаключенный Андрей (его имя было изменено).

Именно Андрей рассказал, что между ООО "Луковица-Бел" и Лидским ЦИП был подписан договор подряда. Он отмечает, что работа не была принудительной. Заработанные деньги должны были пойти в счет содержания в Центре изоляции правонарушителей.

Обратите внимание! Немецкий юрист Фердинанд Мюллер подал заявление об открытии уголовного производства против Дорнау, обвиняя его в эксплуатации людей, оказавшихся в затруднительном положении.

Деятельность Дорнау вызвала волну возмущения в Германии и за ее пределами. Политик, представляющий интересы сельскохозяйственной политики в саксонском парламенте, может столкнуться с серьезными юридическими последствиями за свои действия.