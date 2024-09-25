Власне, Йорг Дорнау, депутат від проросійської партії "Альтернатива для Німеччини", опинився в центрі скандалу. Він використовує примусову працю білоруських політв'язнів на своїй цибулевій плантації, у чому впевнені у Reform.news

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Політв'язні стали дешевою робочою силою для німецького політика

За словами розслідувачів, Дорнау уклав угоду з білоруським Центром ізоляції правопорушників, залучаючи до роботи на фермі засуджених за політичні звинувачення.

В'язні отримували лише 5 євро на день, а контроль за їхньою працею здійснював особисто Дорнау.

Нас забрали до притулку. Лютий, підвал, одяг як у всіх. Тому мерзли руки та ноги. Сніданок о 07:00. Вони працювали до 18:00 без їжі та пиття. Цибуля смачна,

– поділився з журналістами політв'язень Андрій (його ім'я було змінено).

Саме Андрій розповів, що між ТОВ "Цибулька-Бєл" та Лідським ЦІП було підписано договір підряду. Він наголошує, що робота не була примусовою. Зароблені гроші мали піти в рахунок утримання в Центрі ізоляції правопорушників.

Зверніть увагу! Німецький юрист Фердинанд Мюллер подав заяву про відкриття кримінального провадження проти Дорнау, звинувачуючи його в експлуатації людей, які опинилися у скрутному становищі.

Діяльність Дорнау викликала хвилю обурення в Німеччині та за її межами. Політик, який представляє інтереси сільськогосподарської політики у саксонському парламенті, може зіткнутися з серйозними юридичними наслідками за свої дії.