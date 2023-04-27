Йозеф Шютц был экс-охранником нацистского концлагеря. Он получил тюремный срок в прошлом году.

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Что известно об умершем Шютце

Йозеф Шютц получил приговор в виде 5 лет заключения, но в места лишения свободы так и не попал, поскольку подал апелляцию.

Шютц до конца отрицал, что был эсэсовцем и охранником лагеря.

Я не знаю, почему я сижу здесь, на скамье подсудимых. Я не имел к этому никакого отношения,

– говорил Шютц в суде.

Однако в июне 2022 года суд признал доказанным фактом, что он в 1942 – 1945 годах служил охранником лагеря Заксенхаузен под Берлином и был пособником в убийстве 3 500 человек.

Умер последний прокурор Нюрнбергского процесса

Напомним, что 7 апреля умер последний прокурор Нюрнбергского процесса в Германии Бенджамин Ференц. Ему было 103 года. Ференц представлял трибуналу США дело против 22 руководителей мобильных нацистских подразделений Einsatzgruppen, совершавших убийства в Восточной Европе во время Второй мировой войны.

Благодаря Ференцу расследование дела Einsatzgruppen было завершено и нацистские преступники были привлечены к ответственности.