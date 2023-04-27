Йозеф Шютц був ексохоронцем нацистського концтабору. Він отримав тюремний строк торік.

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Що відомо про померлого Шютца

Йозеф Шютц отримав вирок у вигляді 5 років ув'язнення, але до місць позбавлення волі так і не потрапив, оскільки подав апеляцію.

Шютц до кінця заперечував, що був есесівцем та охоронцем табору.

Я не знаю, чому я сиджу тут, на лаві підсудних. Я не мав до цього жодного відношення,

– казав Шютц у суді.

Однак у червні 2022 року суд визнав доведеним фактом те, що він у 1942 – 1945 роках служив охоронцем табору Заксенхаузен під Берліном і був пособником у вбивстві 3 500 осіб.

Помер останній прокурор Нюрнберзького процесу

Нагадаємо, що 7 квітня помер останній прокурор Нюрнберзького процесу в Німеччині Бенджамін Ференц. Йому було 103 роки. Ференц представляв трибуналу США справу проти 22 керівників мобільних нацистських підрозділів Einsatzgruppen, які здійснювали вбивства у Східній Європі під час Другої світової війни.

Завдяки Ференцу розслідування справи Einsatzgruppen було завершене і нацистські злочинці притягнуті до відповідальності.