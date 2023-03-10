У середу, 8 березня, журналісти повідомили, що довгожителька Йоганна Мазібуко відійшла на той світ. Однак місцевим ЗМІ вона встигла розповісти, що допомогло їй дожити аж до 128 років.
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Секрет довголіття – життя на фермі
Слід сказати, що пані Мазібуко застала аж три століття: 19, 20 та 21. Померла вона у своєму будинку. Як зазначила її опікунка та невістка Тандіві Весіньяни, ймовірно, жінка попрощалась з життям через інсульт.
Ми так добре жили на фермах. Не було жодних проблем,
– говорила Мазібуко, відповідаючи на питання про "секрет довголіття".
Чому факт довгожительства Йоганни Мазібуко не зафіксовано, розповідав мер міста, у якому жила жінка, Джеймс Цолел. За його словами, після багатьох перевірок і пошуків нібито не вдалось встановити, хто ж найстарший. Хоча були всі підстави вважати, що це – пані Мазібуко.
У нас є її посвідчення особи, яке вказує на це (факт її довголіття – 24 Канал),
– заявляв мер.
Разом з тим він зазначав, що робив усе, аби вписати ім'я Йоганни Мазібуко в Книгу рекордів Гіннеса. Однак дуже малоімовірно, що це колись уже станеться.
Загальна демографічна ситуація
- Восени 2022 року кількість жителів нашої земної кулі досягла 8 мільярдів. Як не дивно, найбільш густонаселеною країною є Китай, однак у недалекому майбутньому цілком ймовірно, що цей титул закріпиться за Індією.
- Згадаємо, що згідно з офіційними даними, до січня 2023 року найстаршою людиною на нашій планеті була французька черниця Люсіль Рендон. Народилася вона аж 1904 року, пережила війни, пандемії, а також працювала гувернанткою та репетиторкою до того, як пішла в монастир.