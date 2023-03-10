У середу, 8 березня, журналісти повідомили, що довгожителька Йоганна Мазібуко відійшла на той світ. Однак місцевим ЗМІ вона встигла розповісти, що допомогло їй дожити аж до 128 років.

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Секрет довголіття – життя на фермі

Слід сказати, що пані Мазібуко застала аж три століття: 19, 20 та 21. Померла вона у своєму будинку. Як зазначила її опікунка та невістка Тандіві Весіньяни, ймовірно, жінка попрощалась з життям через інсульт.

Ми так добре жили на фермах. Не було жодних проблем,

– говорила Мазібуко, відповідаючи на питання про "секрет довголіття".

Зверніть увагу! Згідно з даними, що є в Книзі рекордів Гіннеса, найстарішою жінкою станом на 10 березня 2023 року вважається 115-річна Марія Браньяс Морера, родом зі США. Власне, інформація про те, що Йоганна Мазібуко була тривалий час найстарішою, є непідтвердженою.

Чому факт довгожительства Йоганни Мазібуко не зафіксовано, розповідав мер міста, у якому жила жінка, Джеймс Цолел. За його словами, після багатьох перевірок і пошуків нібито не вдалось встановити, хто ж найстарший. Хоча були всі підстави вважати, що це – пані Мазібуко.

У нас є її посвідчення особи, яке вказує на це (факт її довголіття – 24 Канал),

– заявляв мер.

Разом з тим він зазначав, що робив усе, аби вписати ім'я Йоганни Мазібуко в Книгу рекордів Гіннеса. Однак дуже малоімовірно, що це колись уже станеться.

Загальна демографічна ситуація