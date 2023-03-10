В среду, 8 марта, журналисты сообщили, что долгожительница Иоганна Мазибуко отошла на тот свет. Однако местным СМИ она успела рассказать, что помогло ей дожить до 128 лет.
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Секрет долголетия – жизнь на ферме
Следует сказать, что Мазибуко застала целых три столетия: 19, 20 и 21. Умерла она в своем доме. Как отметила ее попечительница и невестка Тандиви Весиньяни, вероятно, женщина попрощалась с жизнью из-за инсульта.
Мы так хорошо жили на фермах. Не было никаких проблем,
– говорила Мазибуко, отвечая на вопрос о "секрете долголетия".
Почему факт долгожительства Иоганны Мазибуко не зафиксирован, рассказывал мэр города, в котором жила женщина, Джеймс Цолелл. По его словам, после многих проверок и поисков якобы не удалось установить, кто же самый старший. Хотя были все основания полагать, что это – госпожа Мазибуко.
У нас есть ее удостоверение личности, указывающее на это (факт ее долголетия – 24 Канал),
– заявлял мэр.
Вместе с тем он отмечал, что делал все, чтобы вписать имя Иоганны Мазибуко в Книгу рекордов Гиннеса. Однако очень маловероятно, что это когда-нибудь уже произойдет.
Общая демографическая ситуация
- Осенью 2022 года количество жителей нашего земного шара достигло 8 миллиардов. Как ни странно, наиболее густонаселенной страной является Китай, однако в обозримом будущем вполне вероятно, что этот титул закрепится за Индией.
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