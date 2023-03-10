В среду, 8 марта, журналисты сообщили, что долгожительница Иоганна Мазибуко отошла на тот свет. Однако местным СМИ она успела рассказать, что помогло ей дожить до 128 лет.

Смотрите также Население России стремительно сокращается: как этим воспользуется Китай и зачем ему "русские вдовы"

Секрет долголетия – жизнь на ферме

Следует сказать, что Мазибуко застала целых три столетия: 19, 20 и 21. Умерла она в своем доме. Как отметила ее попечительница и невестка Тандиви Весиньяни, вероятно, женщина попрощалась с жизнью из-за инсульта.

Мы так хорошо жили на фермах. Не было никаких проблем,

– говорила Мазибуко, отвечая на вопрос о "секрете долголетия".

Обратите внимание! Согласно данным в Книге рекордов Гиннеса, самой старой женщиной по состоянию на 10 марта 2023 года считается 115-летняя Мария Браньяс Морера, родом из США. Собственно, информация о том, что Иоганна Мазибуко была длительное время самой старой, не подтверждена.

Почему факт долгожительства Иоганны Мазибуко не зафиксирован, рассказывал мэр города, в котором жила женщина, Джеймс Цолелл. По его словам, после многих проверок и поисков якобы не удалось установить, кто же самый старший. Хотя были все основания полагать, что это – госпожа Мазибуко.

У нас есть ее удостоверение личности, указывающее на это (факт ее долголетия – 24 Канал),

– заявлял мэр.

Вместе с тем он отмечал, что делал все, чтобы вписать имя Иоганны Мазибуко в Книгу рекордов Гиннеса. Однако очень маловероятно, что это когда-нибудь уже произойдет.

Общая демографическая ситуация