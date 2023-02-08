Ни для кого не секрет, что Россия с самого начала полномасштабного вторжения похищает украинских детей с оккупированных территорий и затем промывает им мозги своей пропагандой. Хуже всего в этой ситуации то, что определенные чиновники стран Запада подыгрывают государству-террористу.

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Украина не будет членом Европейского института Омбудсмена

О решении выйти из Европейского института Омбудсмена Дмитрий Лубинец сообщил в среду, 8 февраля. Этот шаг он обосновал тем, что двух украинских детей австрийское чиновник решило отправить в Россию. Собственно, "правозащитник Европейского института Омбудсмана (ЕИО)" принял это решение, несмотря на то, что Россия является государством-террористком, а эти несовершеннолетние как раз убежали в Австрию от войны.

По информации СМИ, это сделал Доктор Йозеф Зигеле, Генеральный Секретарь ЕИО, член Правления ЕИО и Заместитель Омбудсмана Тироля. Властями Австрии начато официальное расследование действий Йозефа Зигеле,

– написал украинский омбудсмен.

В то же время он констатировал, что это нарушение статей 49 и 50 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. В тексте этого документа говорится, что запрещено принудительно переселять или депортировать людей с оккупированной территории.

Обратите внимание! То, что сделал Йозеф Зигеле, по мнению Лубинца, можно назвать одним из признаков геноцида в соответствии со статьей II Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года "О предотвращении преступления геноцида и наказании за него".

В самом институте отказались расследовать это дело

Можно было бы подумать, что решение о выходе из альянса слишком радикально, однако Лубинец отметил, что просил Европейский институт Омбудсмена провести внутреннее расследование действий Зигеле. В организации эту инициативу проигнорировали.

Поступок Зигеле противоречит целям основания Института и свидетельствует о его предвзятости. Президент института Драган Милков проигнорировал мои запросы. Считаю, что подобные действия наносят ущерб национальным интересам Украины, в то время, когда продолжается кровавая полномасштабная война,

– констатировал уполномоченный по правам человека.

Кроме того, он подчеркнул, что возвращение каждого депортированного ребенка является сверхсложным процессом, требующим титанических усилий и времени.



Как Россия ворует украинских детей / Картинка 24 Канала

Некоторые члены института солидарны с Украиной

Следует также сказать, что Лубинец обратился к членам Института и предложил им рассмотреть возможность немедленного выхода из этой организации, осудив таким образом действия его руководства.

Некоторые страны уже приняли это решение. Речь идет о госпоже омбудсмене Латвии Юрисе Янсонсе и омбудсмене Литвы Эрике Леонайте.

По мнению Лубинца, все приверженцы демократических принципов, для которых права человека не являются пустыми словами, должны принять такие же решения и выйти из организации.

Напоследок напомним, что не так давно Дмитрий Лубинец отреагировал на дело в отношении ребят, которые накачивали девушек алкоголем и, вероятно, наркотическими препаратами, а затем издевались над ними. По словам уполномоченного по правам человека, правоохранители должны расследовать действия этих мужчин, что напрямую нарушали права других людей.