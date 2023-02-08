Ні для кого не секрет, що Росія від початку повномасштабного вторгнення викрадає українських дітей з окупованих територій та потім промиває їм мізки своєю пропагандою. Найгірше у цій ситуації те, що певні високопосадовці країн Заходу підіграють державі-терористці.

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Україна не буде членом Європейського інституту Омбудсмена

Про рішення вийти з Європейського інституту Омбудсмена Дмитро Лубінець повідомив у середу, 8 лютого. Цей крок він обґрунтував тим, що двох українських дітей австрійський посадовець вирішив відправити в Росію. Власне, "правозахисник Європейського інституту Омбудсмана (ЄІО)" ухвалив це рішення попри те, що Росія є державою-терористкою, а ці неповнолітні якраз-таки втекли в Австрію від війни.

За інформацією ЗМІ, це зробив Доктор Йозеф Зігеле, Генеральний Секретар ЄІО, член Правління ЄІО та Заступник Омбудсмана Тіролю. Владою Австрії розпочате офіційне розслідування щодо дій Йозефа Зігеле,

– написав український омбудсмен.

Водночас він констатував, що це є порушенням статей 49 і 50 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. У тексті цього документа йдеться про те, що заборонено примусово переселяти чи депортувати людей з окупованої території.

Зверніть увагу! Те, що зробив Йозеф Зігеле, на думку Лубінця, можна назвати однією з ознак геноциду відповідно до статті II Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року "Про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".

В самому інституті відмовились розслідувати цю справу

Можна було б подумати, що рішення про вихід з альянсу є занадто радикальним, проте Лубінець зазначив, що просив Європейський інститут Омбудсмена провести внутрішнє розслідування щодо дій пана Зігеле. В організації цю ініціативу проігнорували.

Вчинок пана Зігеле суперечить меті заснування Інституту та свідчить про його упередженість. Президент інституту пан Драган Мілков проігнорував мої запити. Вважаю, що подібні дії шкодять національним інтересам України, у той час, коли продовжується кривава повномасштабна війна,

– констатував уповноважений з прав людини.

Окрім того, він наголосив, що повернення кожної депортованої дитини є надскладним процесом, який потребує титанічних зусиль та часу.



Як Росія краде українських дітей / Картинка 24 Каналу

Деякі члени інституту солідарні з Україною

Слід також сказати, що Лубінець звернувся до членів Інституту та запропонував їм розглянути можливість негайного виходу з цієї організації, у такий спосіб засудивши дії його керівництва.

Деякі країни вже ухвалили це рішення. Йдеться про пані омбудсмена Латвії Юрісу Янсонсу та омбудсмена Литви Еріці Леонайте.

На думку Лубінця, усі прихильниками демократичних принципів, для яких права людини не є пустими словами, мають ухвалити такі ж рішення та вийти з організації.

Наостанок нагадаємо, що не так давно Дмитро Лубінець відреагував на справу стосовно хлопців, які накачували дівчат алкоголем та, ймовірно, наркотичними препаратами, а потім знущалися з них. За словами уповноваженого з прав людини, правоохоронці мають розслідувати дії цих чоловіків, що напряму порушувати права інших людей.