Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita. По состоянию на август эти снаряды так и не получили.

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ЮАР блокировала передачу снарядов Польше

Как пишут СМИ, Польша через несколько месяцев после вторжения России в Украину заказала артиллерийские снаряды у немецкой оружейной компании Rheinmetall. Речь шла об изготовлении 50 тысяч боеприпасов. Однако по состоянию на сейчас получить их не удалось до сих пор.

Журналисты обратились в агентство вооружений Минобороны Польши с запросом о судьбе контракта. В ведомстве отметили, что контракт расторгли 20 августа 2023 года "в связи с проблемами, связанными с выполнением контракта субподрядчиком".

По данным польского издания, боеприпасы для Польши должна была производить южноафриканская компания Rheinmetall – Denel Munition. Это дочерняя компания немецкого концерна, в которой ему принадлежит 51% акции. И именно этот подрядчик блокировал поставки боеприпасов Польше.

Поставки боеприпасов в Польшу были заблокированы – более или менее непосредственно – правительством ЮАР из-за опасений, что они могут быть отправлены в Украину. Однако Южная Африка ближе к России, с которой она, среди прочего, входит вместе в альянс БРИКС,

– говорится в материале.

К слову, недавно украинское правительство сделало заказ у немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Он построит на территории страны завод по изготовлению боеприпасов. Такое событие анонсировала сама немецкая компания Rheinmetall.