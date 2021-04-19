В ЮАР бушует масштабный пожар: исторические памятники горят, а людей эвакуируют – видео
Южно-Африканскую Республику охватил огромный пожар. Горят Кейптаунский университет, а также – библиотека африканских древностей. В Кейптауне уже начали эвакуацию людей.
Источник:Washington Post
Пожарные пытались остановить огонь, но он уже уничтожил ряд исторических памятников. Например, самый старый ветряк в Южной Африке.
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Что известно о пожаре
Огонь вспыхнул утром 18 апреля возле мемориала колониальному лидеру Сесилу Родсу. Пожар быстро распространился в местный парк. В частности, в район, который популярен среди туристов и велосипедистов.
Уже 19 апреля из-за сильного ветра огонь распространился на густонаселенные районы над Кейптауном. Туристические места закрыли.
Какова ситуация в Кейптауне
Столицу ЮАР охватил сильный дым. Главная магистраль и другие соседние дороги заблокированы. Туристов, посетителей парка, посетителей соседнего Национального ботанического сада Кирстенбош и сотни студентов из университетского городка эвакуировали.
К ликвидации пожара привлекли около 200 пожарных, трое из них госпитализированы с серьезными ожогами.
Причина возгорания
Полиция рассматривала вероятность поджога. Даже допросили 30-летнего подозреваемого. Также СМИ писали, что по результатам предварительного расследования, возгорание могло возникнуть из-за случайного поджога бездомного.
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