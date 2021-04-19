Южно-Африканскую Республику охватил огромный пожар. Горят Кейптаунский университет, а также – библиотека африканских древностей. В Кейптауне уже начали эвакуацию людей.

Пожарные пытались остановить огонь, но он уже уничтожил ряд исторических памятников. Например, самый старый ветряк в Южной Африке.

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Что известно о пожаре

Огонь вспыхнул утром 18 апреля возле мемориала колониальному лидеру Сесилу Родсу. Пожар быстро распространился в местный парк. В частности, в район, который популярен среди туристов и велосипедистов.

Уже 19 апреля из-за сильного ветра огонь распространился на густонаселенные районы над Кейптауном. Туристические места закрыли.