Вже 19 квітня через сильний вітер вогонь поширився на густонаселені райони над Кейптауном. Туристичні місця закрили.

Столицю ПАР охопив сильний дим. Головна магістраль та інші сусідні дороги заблоковані. Туристів, відвідувачів парку, а також сусіднього Національного ботанічного саду Кірстенбоша та сотні студентів з університетського містечка евакуювали.

До ліквідації займання залучили близько 200 пожежників, троє з них госпіталізували із серйозними опіками.

South Africa: Table Mountain wildfire tears through Cape Town university library The IndependentTable Mountain fire erupts in Cape Town, forces evacuation at nearby campus Guardian NewsThousands of people evacuated as wildfires spread across Table Mountain https://t.co/bbub48kyWh — Sarang Pokhare (@sarang143u) April 19, 2021

Efforts continue to contain a vegetation fire in the mountain above UCT.



The City of Cape Town is engaging in active firefighting efforts along with TMNP and the Volunteer Wildfire Service.



At this stage, UCT has initiated an evacuation of student residences. #CTNews pic.twitter.com/3qtF6CqcXS — City of Cape Town (@CityofCT) April 18, 2021

Причина займання

Поліція розглядала ймовірність підпалу. Навіть допитали 30-річного підозрюваного. Також ЗМІ писали, що за результатами попереднього розслідування, займання могло виникнути через випадковий підпал безхатька.