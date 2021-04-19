В ПАР вирує масштабна пожежа: історичні пам'ятки палають, а людей евакуйовують – відео
Південно-Африканську Республіку охопила величезна пожежа. Горять Кейптаунський університет, а також – бібліотека африканських старожитностей. У Кейптауні вже почали евакуацію людей.
Джерело:Washington Post
Пожежники намагались зупинити вогонь, але він вже знищив низку історичних пам'яток. Наприклад, найстаріший вітряк у Південній Африці.
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Що відомо про пожежу
Вогонь спалахнув вранці 18 квітня біля меморіалу колоніальному лідеру Сесілу Родсу. Пожежа швидко поширилась до місцевого парку. Зокрема, до району, який популярний серед туристів і велосипедистів.
Вже 19 квітня через сильний вітер вогонь поширився на густонаселені райони над Кейптауном. Туристичні місця закрили.
Яка ситуація в Кейптауні
Столицю ПАР охопив сильний дим. Головна магістраль та інші сусідні дороги заблоковані. Туристів, відвідувачів парку, а також сусіднього Національного ботанічного саду Кірстенбоша та сотні студентів з університетського містечка евакуювали.
До ліквідації займання залучили близько 200 пожежників, троє з них госпіталізували із серйозними опіками.
Причина займання
Поліція розглядала ймовірність підпалу. Навіть допитали 30-річного підозрюваного. Також ЗМІ писали, що за результатами попереднього розслідування, займання могло виникнути через випадковий підпал безхатька.
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