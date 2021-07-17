В ЮАР не стихают протесты: погибли более 200 человек

Уже вторую неделю в Южно-Африканской Республике продолжаются протесты. В результате столкновений погибли 212 человек.

Больше всего жертв в провинции Квазулу-Наталь на востоке страны. Там погибли около 117 человек.

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В то же время ситуация в ЮАР постепенно нормализуется. К сдерживанию беспорядков привлекли 25 тысяч военнослужащих.

Причина протестов в ЮАР

Жители страны вышли в поддержку бывшего президента Джейкоба Зумы. Предыдущий глава страны, которого обвиняют в коррупции, в начале июля сдался полиции для отбывания 15-месячного наказания за неуважение к суду.

Впрочем его сторонники считают этот приговор несправедливым и устроили массовые протесты, блокируя дороги и требуя его освобождения. Впоследствии молодежь начала совершать мародерство – поджигали автомобили и грабили магазины.

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Сейчас потери продавцов оценивают в около миллиарда долларов. За это время правоохранители арестовали уже более 2,5 тысячи человек. Для установления порядка привлекли даже вооруженные силы страны.

Реакция власти на мародерство

Действующий президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что насилие, которое охватило страну, было заранее спланированным и назвал нападением на демократию.

Нынешняя нестабильность и постоянное подстрекательство к насилию является прямым нарушением конституции нашей страны и верховенства права,

– заявил он.

После того, как массовые беспорядки удалось взять под контроль, жителям начали раздавать еду.