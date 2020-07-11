В ЮАР, в одной из церквей Йоханнесбурга неизвестные пытались захватить заложников. В результате нападения погибли по меньшей мере 5 человек, еще 6 – ранены. Полиция задержала более 40 человек.

Пять человек застрелили

Нападение совершили в храме Пресвятой Богородицы, принадлежащей пятидесятникам. Об этом сообщает The Guardian.

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Тела погибших обнаружили в двух автомобилях – они были сожжены. По предварительной версии, их застрелили. Одним из убитых был охранник.

Пока что правоохранители не сообщают, сколько человек им удалось освободить. Однако ркчь идет о мужчинах, женщинах и детях, которые проживали в помещении церкви.

Это, вероятно, разборки между членами церковной общины

По предварительной информации, среди арестованных есть сотрудники полиции и исправительных учреждений. У них изъяли много оружия – более 30 единиц. Причиной такой кровавой расправы в полиции назвали возможный конфликт между участниками церковной общины.